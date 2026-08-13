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БК ФонбетФрибеты за депозит
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БК Фонбет: кешбэк до 75 000 рублей за ставки на The International 2026

Обновлено:
до 75 000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
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Проигрыш — не повод расстраиваться!

Букмекерская компания Fonbet запустила программу возврата средств специально в разгар турнирного сезона по Dota 2 и CS2. Механика простая: часть проигранной суммы (15%) возвращается в виде фрибета до 75 000 рублей. Акция разбита на 2 самостоятельных расчетных отрезка.

Как получить кешбэк от Фонбет до 75 000 рублей за ставки на киберспорт

Чтобы претендовать на возврат средств, игроку следует:

1. Авторизоваться в личном кабинете БК Fonbet (либо пройти регистрацию, если аккаунта еще нет).

2. Открыть страницу акции и активировать участие плашкой «Сделать прогноз».

3. Заключать пари на дисциплины из раздела «Киберспорт»: сумма каждой ставки должна быть не ниже 500 рублей, коэффициент — не ниже 1.30.

4. Дождаться завершения расчетного периода и проверить начисление в личном кабинете.

Тип пари не ограничен — подходят одиночные ставки, экспрессы и системы. Единственное условие для комбинированных пари: все события должны относиться к киберспортивной категории. Симуляторы видов спорта в зачет не идут. Акция разбита на 2 периода:

  • Первый — с 10:00 МСК 13 августа до 23:59 МСК 16 августа 2026 года.
  • Второй — с 00:00 МСК 17 августа до 23:59 МСК 23 августа 2026 года.

Фрибет равен 15% чистого проигрыша игрока за определенный этап. Размер возврата не может превышать 75 000 рублей. 

Как отыграть кешбэк Фонбет до 75 000 рублей за ставки на The International

Полученный фрибет действует 7 дней с момента зачисления. Использовать его разрешено исключительно для ординарных ставок с коэффициентом не выше 3.00. При выигрышной ставке на баланс поступает чистая прибыль без учета номинала самого фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании кешбэка до 75 000 рублей от БК Фонбет

Ниже указаны все важные условия предложения.

Максимальный размер бонуса

75 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.08.2026 (23:59 МСК)

Право на бонус появляется только при чистом проигрыше от 1000 рублей за период.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Подходят ординары, экспрессы и системы на любые киберспортивные события➖ Минимальный проигрыш от 1000 ₽ обязателен для начисления
➕ Высокий потолок выплаты — до 75 000 ₽ за период 

Заключение

Программа кешбэка от букмекера Fonbet работает как подстраховка при пари на киберспорт. Даже если серия ставок не зашла, часть суммы вернется фрибетом.

Валентин Васильев

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