БК Фонбет: кешбэк до 75 000 рублей за ставки на The International 2026
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Букмекерская компания Fonbet запустила программу возврата средств специально в разгар турнирного сезона по Dota 2 и CS2. Механика простая: часть проигранной суммы (15%) возвращается в виде фрибета до 75 000 рублей. Акция разбита на 2 самостоятельных расчетных отрезка.
Как получить кешбэк от Фонбет до 75 000 рублей за ставки на киберспорт
Чтобы претендовать на возврат средств, игроку следует:
1. Авторизоваться в личном кабинете БК Fonbet (либо пройти регистрацию, если аккаунта еще нет).
2. Открыть страницу акции и активировать участие плашкой «Сделать прогноз».
3. Заключать пари на дисциплины из раздела «Киберспорт»: сумма каждой ставки должна быть не ниже 500 рублей, коэффициент — не ниже 1.30.
4. Дождаться завершения расчетного периода и проверить начисление в личном кабинете.
Тип пари не ограничен — подходят одиночные ставки, экспрессы и системы. Единственное условие для комбинированных пари: все события должны относиться к киберспортивной категории. Симуляторы видов спорта в зачет не идут. Акция разбита на 2 периода:
- Первый — с 10:00 МСК 13 августа до 23:59 МСК 16 августа 2026 года.
- Второй — с 00:00 МСК 17 августа до 23:59 МСК 23 августа 2026 года.
Фрибет равен 15% чистого проигрыша игрока за определенный этап. Размер возврата не может превышать 75 000 рублей.
Как отыграть кешбэк Фонбет до 75 000 рублей за ставки на The International
Полученный фрибет действует 7 дней с момента зачисления. Использовать его разрешено исключительно для ординарных ставок с коэффициентом не выше 3.00. При выигрышной ставке на баланс поступает чистая прибыль без учета номинала самого фрибета.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании кешбэка до 75 000 рублей от БК Фонбет
Ниже указаны все важные условия предложения.
Максимальный размер бонуса
75 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
Право на бонус появляется только при чистом проигрыше от 1000 рублей за период.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Подходят ординары, экспрессы и системы на любые киберспортивные события
|➖ Минимальный проигрыш от 1000 ₽ обязателен для начисления
|➕ Высокий потолок выплаты — до 75 000 ₽ за период
Заключение
Программа кешбэка от букмекера Fonbet работает как подстраховка при пари на киберспорт. Даже если серия ставок не зашла, часть суммы вернется фрибетом.