БК Фонбет: кешбэк до 75 000 рублей за ставки на The International 2026

Чтобы претендовать на возврат средств, игроку следует:

1. Авторизоваться в личном кабинете БК Fonbet (либо пройти регистрацию, если аккаунта еще нет).

2. Открыть страницу акции и активировать участие плашкой «Сделать прогноз».

3. Заключать пари на дисциплины из раздела «Киберспорт»: сумма каждой ставки должна быть не ниже 500 рублей, коэффициент — не ниже 1.30.

4. Дождаться завершения расчетного периода и проверить начисление в личном кабинете.

Тип пари не ограничен — подходят одиночные ставки, экспрессы и системы. Единственное условие для комбинированных пари: все события должны относиться к киберспортивной категории. Симуляторы видов спорта в зачет не идут. Акция разбита на 2 периода:

Первый — с 10:00 МСК 13 августа до 23:59 МСК 16 августа 2026 года.

Второй — с 00:00 МСК 17 августа до 23:59 МСК 23 августа 2026 года.

Фрибет равен 15% чистого проигрыша игрока за определенный этап. Размер возврата не может превышать 75 000 рублей.