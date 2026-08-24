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БК ФонбетАкции
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БК Фонбет: фото с Александром Овечкиным и хоккейное джерси за пари на спорт

Обновлено:
фотосессия с Овечкиным
Бонус
4 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.5
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Овечкин в кадре – и вы рядом!

Попасть на фотосессию с одной из главных звезд мирового хоккея Александром Овечкиным и получить памятные подарки — именно это предлагает новая акция БК «Фонбет». Участники могут побороться за один из 60 призов. Для участия необходимо сделать пари на спортивное событие от 1000 рублей с кэфом от 1.50.

Как получить приз в акции Легендарное фото от БК Фонбет

Чтобы претендовать на подарок, участнику нужно выполнить несколько последовательных действий:

1. Новым клиентам необходимо зарегистрироваться в БК «Фонбет» и пройти идентификацию.

2. Нажать кнопку «Я В ДЕЛЕ» или «ХОЧУ ФОТО С ОВИ!», после чего загрузить свою фотографию и заполнить анкету.

3. Ознакомиться с правилами, поставить отметку о согласии с ними и отправить заявку.

4. Выбрать любое спортивное событие и оформить пари на сумму от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50.

5. Дождаться определения победителей.

Всего предусмотрено 60 призов. Каждый из них включает сразу 3 составляющие: участие в групповой фотосессии с Александром Овечкиным, постер с фотографией, сделанной во время съемки, и хоккейное джерси.

Победителей определят случайным образом. Для этого организатор сформирует базу всех участников, выполнивших условия, после чего с помощью генератора случайных чисел выберет 60 обладателей призов.

Как отыграть подарок от БК Фонбет

Отыгрыш не предусмотрен. Фотосессия пройдет 30 августа 2026 года на «ЦСКА Арене» в Москве. Победителям необходимо лично присутствовать на мероприятии и предъявить оригинал российского паспорта. Расходы на дорогу до места проведения участники оплачивают самостоятельно.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Основные параметры участия собраны в таблице.

Максимальный размер бонуса

Участие в фотосессии с Александром Овечкиным

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

29.08.2026 (23:59 МСК)

Пари, сделанные за счет бонусов или фрибетов, не учитываются.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность попасть на фотосессию с Александром Овечкиным➖ Дорогу до места проведения придется оплачивать самостоятельно
➕ Сразу три составляющие в 1 призе 

Заключение

Условия промоакции относительно простые: зарегистрироваться или войти в аккаунт, отправить фотографию и анкету, а затем сделать 1 подходящую ставку. Всего организатор разыграет 60 комплектов, поэтому у участников будет шанс не только встретиться с хоккейной легендой на фотосессии, но и сохранить на память общий снимок и хоккейное джерси.

Валентин Васильев

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