БК Фонбет: фото с Александром Овечкиным и хоккейное джерси за пари на спорт

Чтобы претендовать на подарок, участнику нужно выполнить несколько последовательных действий:

1. Новым клиентам необходимо зарегистрироваться в БК «Фонбет» и пройти идентификацию.

2. Нажать кнопку «Я В ДЕЛЕ» или «ХОЧУ ФОТО С ОВИ!», после чего загрузить свою фотографию и заполнить анкету.

3. Ознакомиться с правилами, поставить отметку о согласии с ними и отправить заявку.

4. Выбрать любое спортивное событие и оформить пари на сумму от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50.

5. Дождаться определения победителей.

Всего предусмотрено 60 призов. Каждый из них включает сразу 3 составляющие: участие в групповой фотосессии с Александром Овечкиным, постер с фотографией, сделанной во время съемки, и хоккейное джерси.

Победителей определят случайным образом. Для этого организатор сформирует базу всех участников, выполнивших условия, после чего с помощью генератора случайных чисел выберет 60 обладателей призов.