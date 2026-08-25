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Джерси ЦСКА с автографами от БК Фонбет: розыгрыш за подписку на Telegram-каналы

Обновлено:
джерси ЦСКА
Бонус
9 д.
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Эксклюзивный приз для болельщиков ЦСКА!

Букмекерская компания «Фонбет» вместе с ПФК ЦСКА разыгрывает среди подписчиков красно-синее джерси клуба с автографами игроков. Участие бесплатное, делать ставки не нужно — достаточно подписаться на 2 Telegram-канала и подтвердить участие специальной кнопкой.

Как получить джерси ЦСКА с автографами от «Фонбет» за подписку

Приз достанется тому, кто выполнит 3 простых шага:

1. Зарегистрируется в БК «Фонбет».

2. Подпишется на Telegram-каналы букмекера и ПФК ЦСКА.

3. Под постом с анонсом розыгрыша в канале «Фонбет» нажмет кнопку ЦВБП — аккаунт автоматически попадет в список претендентов.

Дата подписки роли не играет. У тех клиентов БК, кто присоединился в последний час, шансы точно такие же, как у подписавшихся в первый день. Единственное условие — сохранять подписку на 2 канала вплоть до подведения итогов, иначе аккаунт может выпасть из розыгрыша.

Как отыграть джерси ЦСКА от «Фонбет» за подписку на каналы

Конкурс не требует депозита и отыгрыша. Организатор свяжется с победителем в личных сообщениях, поэтому важно указать в профиле актуальные контакты. Доставка джерси по России оплачивается компанией и координируется индивидуально. Обменять приз на деньги или фрибеты, а также передать его другому человеку нельзя.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Главные параметры акции представлены в удобной для восприятия форме.

Максимальный размер бонуса

Джерси ЦСКА

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

04.09.2026 (15:30 МСК)

Победителя определит рандомайзер.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужно делать ставки и пополнять счет➖ Нужно сохранять подписку до объявления итогов
➕ Уникальный коллекционный предмет с автографами 

Заключение

Для болельщиков ЦСКА это шанс получить редкую вещь с автографами игроков любимой команды, не рискуя ни рублем. Порог входа минимальный, а приз — по-настоящему ценный, так что участие того стоит.

Валентин Васильев

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