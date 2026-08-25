Джерси ЦСКА с автографами от БК Фонбет: розыгрыш за подписку на Telegram-каналы
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Букмекерская компания «Фонбет» вместе с ПФК ЦСКА разыгрывает среди подписчиков красно-синее джерси клуба с автографами игроков. Участие бесплатное, делать ставки не нужно — достаточно подписаться на 2 Telegram-канала и подтвердить участие специальной кнопкой.
Как получить джерси ЦСКА с автографами от «Фонбет» за подписку
Приз достанется тому, кто выполнит 3 простых шага:
1. Зарегистрируется в БК «Фонбет».
2. Подпишется на Telegram-каналы букмекера и ПФК ЦСКА.
3. Под постом с анонсом розыгрыша в канале «Фонбет» нажмет кнопку ЦВБП — аккаунт автоматически попадет в список претендентов.
Дата подписки роли не играет. У тех клиентов БК, кто присоединился в последний час, шансы точно такие же, как у подписавшихся в первый день. Единственное условие — сохранять подписку на 2 канала вплоть до подведения итогов, иначе аккаунт может выпасть из розыгрыша.
Как отыграть джерси ЦСКА от «Фонбет» за подписку на каналы
Конкурс не требует депозита и отыгрыша. Организатор свяжется с победителем в личных сообщениях, поэтому важно указать в профиле актуальные контакты. Доставка джерси по России оплачивается компанией и координируется индивидуально. Обменять приз на деньги или фрибеты, а также передать его другому человеку нельзя.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет
Главные параметры акции представлены в удобной для восприятия форме.
Максимальный размер бонуса
Джерси ЦСКА
Минимальный депозит
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Тип пари
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Минимальный коэффициент
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Размер отыгрыша
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Срок отыгрыша бонуса
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Срок окончания акции
04.09.2026 (15:30 МСК)
Победителя определит рандомайзер.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно делать ставки и пополнять счет
|➖ Нужно сохранять подписку до объявления итогов
|➕ Уникальный коллекционный предмет с автографами
Заключение
Для болельщиков ЦСКА это шанс получить редкую вещь с автографами игроков любимой команды, не рискуя ни рублем. Порог входа минимальный, а приз — по-настоящему ценный, так что участие того стоит.