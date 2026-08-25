Джерси ЦСКА с автографами от БК Фонбет: розыгрыш за подписку на Telegram-каналы

Приз достанется тому, кто выполнит 3 простых шага:

1. Зарегистрируется в БК «Фонбет».

2. Подпишется на Telegram-каналы букмекера и ПФК ЦСКА.

3. Под постом с анонсом розыгрыша в канале «Фонбет» нажмет кнопку ЦВБП — аккаунт автоматически попадет в список претендентов.

Дата подписки роли не играет. У тех клиентов БК, кто присоединился в последний час, шансы точно такие же, как у подписавшихся в первый день. Единственное условие — сохранять подписку на 2 канала вплоть до подведения итогов, иначе аккаунт может выпасть из розыгрыша.