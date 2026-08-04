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БК ФонбетФрибеты за депозит
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Прогнозы на Кубок России от БК Фонбет: фрибет до 1 000 000 за верно угаданные результаты

Обновлено:
1 000 000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Отличный конкурс для всех любителей российского футбола!

Букмекерская контора Fonbet выпустила очередной прогнозный конкурс. На этот раз он посвящен матчам Кубка России. БК предлагает игрокам угадать результаты 7 встреч. Победители разделят призовой фонд в 3 000 000 рублей фрибетами. Максимальная награда составляет 1 000 000. 

Как получить фрибет от Фонбет до 1 000 000 рублей за верные прогнозы на футбол

Букмекерская контора предложила игрокам четкие условия участия. Пользователям следует:

1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет БК.

2. На странице акции указать ожидаемый итог 8 матчей.

3. Поставить минимум 1000 рублей на коэффициент от 1.50.

В квалификационном пари засчитываются только матчи Кубка России. Букмекерская контора допускает ставки ординаром и экспрессом. После окончания тура букмекер подведет итоги и распределит игроков по 3 категориям. Каждая из них разделит по 1 000 000 рублей. 

Число правильных ответов

Призовой фонд категории

7-8

1 000 000 ₽

5-6

1 000 000 ₽

1-4

1 000 000 ₽

Если в первую категорию попадет 1 человек, он заберет максимальный фрибет 1 000 000 рублей. Участник акции может получить не более одного бонуса. 

Как отыграть бонус Фонбет до 1 000 000 рублей за прогнозы на Кубок России

Fonbet установил стандартные правила отыгрыша бонуса. Его дают на 7 дней и разрешают применять ординаром с коэффициентом до 3.00. Неиспользованные фрибеты исчезают без возможности восстановления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от БК Фонбет

Далее представлены все подробности промоакции.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

06.08.2026 (23:59 МСК)

Игрок должен оставить прогнозы до начала игр.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Можно выиграть фрибет даже при одном правильно угаданном исходе➖ Максимальный приз тяжело получить
➕ Простые требования по использованию бонуса 

Заключение

Претендовать на максимальную награду в этой акции смогут только игроки с большим ставочным опытом. Угадать 7 и более исходов без глубокого понимания специфики российского футбола тяжело. Однако получить хоть какой-то фрибет в рамках указанного предложения не составит особого труда. Вам нужно верно спрогнозировать всего 1 событие из 8.

Валентин Васильев

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