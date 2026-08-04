Прогнозы на Кубок России от БК Фонбет: фрибет до 1 000 000 за верно угаданные результаты

Букмекерская контора предложила игрокам четкие условия участия. Пользователям следует:

1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет БК.

2. На странице акции указать ожидаемый итог 8 матчей.

3. Поставить минимум 1000 рублей на коэффициент от 1.50.

В квалификационном пари засчитываются только матчи Кубка России. Букмекерская контора допускает ставки ординаром и экспрессом. После окончания тура букмекер подведет итоги и распределит игроков по 3 категориям. Каждая из них разделит по 1 000 000 рублей.

Число правильных ответов Призовой фонд категории 7-8 1 000 000 ₽ 5-6 1 000 000 ₽ 1-4 1 000 000 ₽

Если в первую категорию попадет 1 человек, он заберет максимальный фрибет 1 000 000 рублей. Участник акции может получить не более одного бонуса.