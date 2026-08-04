Прогнозы на Кубок России от БК Фонбет: фрибет до 1 000 000 за верно угаданные результаты
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Букмекерская контора Fonbet выпустила очередной прогнозный конкурс. На этот раз он посвящен матчам Кубка России. БК предлагает игрокам угадать результаты 7 встреч. Победители разделят призовой фонд в 3 000 000 рублей фрибетами. Максимальная награда составляет 1 000 000.
Как получить фрибет от Фонбет до 1 000 000 рублей за верные прогнозы на футбол
Букмекерская контора предложила игрокам четкие условия участия. Пользователям следует:
1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет БК.
2. На странице акции указать ожидаемый итог 8 матчей.
3. Поставить минимум 1000 рублей на коэффициент от 1.50.
В квалификационном пари засчитываются только матчи Кубка России. Букмекерская контора допускает ставки ординаром и экспрессом. После окончания тура букмекер подведет итоги и распределит игроков по 3 категориям. Каждая из них разделит по 1 000 000 рублей.
Число правильных ответов
Призовой фонд категории
7-8
1 000 000 ₽
5-6
1 000 000 ₽
1-4
1 000 000 ₽
Если в первую категорию попадет 1 человек, он заберет максимальный фрибет 1 000 000 рублей. Участник акции может получить не более одного бонуса.
Как отыграть бонус Фонбет до 1 000 000 рублей за прогнозы на Кубок России
Fonbet установил стандартные правила отыгрыша бонуса. Его дают на 7 дней и разрешают применять ординаром с коэффициентом до 3.00. Неиспользованные фрибеты исчезают без возможности восстановления.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от БК Фонбет
Далее представлены все подробности промоакции.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
06.08.2026 (23:59 МСК)
Игрок должен оставить прогнозы до начала игр.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Можно выиграть фрибет даже при одном правильно угаданном исходе
|➖ Максимальный приз тяжело получить
|➕ Простые требования по использованию бонуса
Заключение
Претендовать на максимальную награду в этой акции смогут только игроки с большим ставочным опытом. Угадать 7 и более исходов без глубокого понимания специфики российского футбола тяжело. Однако получить хоть какой-то фрибет в рамках указанного предложения не составит особого труда. Вам нужно верно спрогнозировать всего 1 событие из 8.