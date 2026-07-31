Fonbet Pubstomp 2026: фрибеты до 50 000 рублей за участие в интерактиве

Чтобы включиться в розыгрыш, потребуется выполнить следующую последовательность шагов:

1. Авторизоваться на странице акции и нажать кнопку «Участвовать».

2. Проходить ежедневную мини-игру «Пинбол» — доступно до 3 попыток в сутки.

3. Отвечать на вопросы тематического квиза, состоящего из 30 заданий с ограничением по времени.

4. Совершать пари на киберспортивные события с коэффициентом от 1.50 и суммой от 300 рублей (нужны для дополнительных очков).

5. Обменивать накопленные баллы на тикеты в разделе «Маркет призов».

Всего в акции будет 5 отрезков:

До 05.08 — этап №1.

До 12.08 — этап №2.

До 19.08 — этап №3.

До 26.08 — этап №4.

До 31.08 — этап №5.

Для обладателей тикетов букмекер подготовил следующие призы.

Фрибет Количество на этап Общее количество 50 000 ₽ 1 5 20 000 ₽ 4 20 5000 ₽ 8 40 2000 ₽ 14 70 1000 ₽ 20 100 300 ₽ 24 120

Среди материальных наград предусмотрено 50 кейкапов для механических клавиатур и 25 фирменных футболок.

Отдельно распределяются бонусы среди гостей оффлайн-фестиваля в Санкт-Петербурге, который пройдет 22-23 августа.