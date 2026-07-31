Fonbet Pubstomp 2026: фрибеты до 50 000 рублей за участие в интерактиве
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БК «Фонбет» запускает крупную акцию Fonbet Pubstomp 2026. Клиентам предстоит проходить мини-игры, отвечать на вопросы по Dota 2 и делать прогнозы на киберспорт, накапливая баллы для обмена на призы. Мероприятие продлится до 31 августа 2026 года.
Как получить фрибет Фонбет до 50 000 рублей за выигрыш в акции Fonbet Pubstomp 2026
Чтобы включиться в розыгрыш, потребуется выполнить следующую последовательность шагов:
1. Авторизоваться на странице акции и нажать кнопку «Участвовать».
2. Проходить ежедневную мини-игру «Пинбол» — доступно до 3 попыток в сутки.
3. Отвечать на вопросы тематического квиза, состоящего из 30 заданий с ограничением по времени.
4. Совершать пари на киберспортивные события с коэффициентом от 1.50 и суммой от 300 рублей (нужны для дополнительных очков).
5. Обменивать накопленные баллы на тикеты в разделе «Маркет призов».
Всего в акции будет 5 отрезков:
- До 05.08 — этап №1.
- До 12.08 — этап №2.
- До 19.08 — этап №3.
- До 26.08 — этап №4.
- До 31.08 — этап №5.
Для обладателей тикетов букмекер подготовил следующие призы.
Фрибет
Количество на этап
Общее количество
50 000 ₽
1
5
20 000 ₽
4
20
5000 ₽
8
40
2000 ₽
14
70
1000 ₽
20
100
300 ₽
24
120
Среди материальных наград предусмотрено 50 кейкапов для механических клавиатур и 25 фирменных футболок.
Отдельно распределяются бонусы среди гостей оффлайн-фестиваля в Санкт-Петербурге, который пройдет 22-23 августа.
Фрибет
Количество
50 000 ₽
1
10 000 ₽
2
5000 ₽
4
2000 ₽
8
1000 ₽
10
300 ₽
2000
Как отыграть фрибет Фонбет до 50 000 рублей за участие в интерактиве
Начисленный бонус разрешено ставить на одиночные пари и экспрессы в разделе киберспорта. Коэффициент события не должен превышать 3.00. На активацию отводится неделя с момента зачисления.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от БК Фонбет
Разобраться в деталях промо поможет таблица с главной информацией.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (для дополнительных баллов)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.08.2026 (23:59 МСК)
Фрибеты должны быть начислены не позднее 30 сентября 2026 года.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Баллы можно набирать без ставок, играя в пинбол и проходя квизы
|➖ Использование фрибета ограничено только киберспортивной линией
|➕ Сразу 5 этапов дают несколько шансов на призы за 1 месяц
Заключение
Даже без ставок можно рассчитывать на подарки благодаря ежедневным мини-играм. Для тех, кто планирует поездку в Санкт-Петербург, организаторы приготовили отдельный бонус — повод совместить просмотр турнира с большим количество призов от Fonbet.