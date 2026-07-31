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ГлавнаяБонусыFonbet Pubstomp 2026: фрибеты до 50 000 рублей за участие в интерактиве
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Fonbet Pubstomp 2026: фрибеты до 50 000 рублей за участие в интерактиве

Обновлено:
до 50 000 ₽
Бонус
30 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Dota 2, квизы и денежные призы — все в одном месте!
  • Как получить фрибет Фонбет до 50 000 рублей за выигрыш в акции Fonbet Pubstomp 2026
  • Как отыграть фрибет Фонбет до 50 000 рублей за участие в интерактиве
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Фонбет» запускает крупную акцию Fonbet Pubstomp 2026. Клиентам предстоит проходить мини-игры, отвечать на вопросы по Dota 2 и делать прогнозы на киберспорт, накапливая баллы для обмена на призы. Мероприятие продлится до 31 августа 2026 года.

Как получить фрибет Фонбет до 50 000 рублей за выигрыш в акции Fonbet Pubstomp 2026

Чтобы включиться в розыгрыш, потребуется выполнить следующую последовательность шагов:

1. Авторизоваться на странице акции и нажать кнопку «Участвовать».

2. Проходить ежедневную мини-игру «Пинбол» — доступно до 3 попыток в сутки.

3. Отвечать на вопросы тематического квиза, состоящего из 30 заданий с ограничением по времени.

4. Совершать пари на киберспортивные события с коэффициентом от 1.50 и суммой от 300 рублей (нужны для дополнительных очков).

5. Обменивать накопленные баллы на тикеты в разделе «Маркет призов».

Всего в акции будет 5 отрезков:

  • До 05.08 — этап №1.
  • До 12.08 — этап №2.
  • До 19.08 — этап №3.
  • До 26.08 — этап №4.
  • До 31.08 — этап №5.

Для обладателей тикетов букмекер подготовил следующие призы.

Фрибет

Количество на этап

Общее количество

50 000 ₽

1

5

20 000 ₽

4

20

5000 ₽

8

40

2000 ₽

14

70

1000 ₽

20

100

300 ₽

24

120

Среди материальных наград предусмотрено 50 кейкапов для механических клавиатур и 25 фирменных футболок.

Отдельно распределяются бонусы среди гостей оффлайн-фестиваля в Санкт-Петербурге, который пройдет 22-23 августа.

Фрибет

Количество

50 000 ₽

1

10 000 ₽

2

5000 ₽

4

2000 ₽

8

1000 ₽

10

300 ₽

2000

Как отыграть фрибет Фонбет до 50 000 рублей за участие в интерактиве

Начисленный бонус разрешено ставить на одиночные пари и экспрессы в разделе киберспорта. Коэффициент события не должен превышать 3.00. На активацию отводится неделя с момента зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от БК Фонбет

Разобраться в деталях промо поможет таблица с главной информацией.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (для дополнительных баллов)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.08.2026 (23:59 МСК)

Фрибеты должны быть начислены не позднее 30 сентября 2026 года.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Баллы можно набирать без ставок, играя в пинбол и проходя квизы➖ Использование фрибета ограничено только киберспортивной линией
➕ Сразу 5 этапов дают несколько шансов на призы за 1 месяц 

Заключение

Даже без ставок можно рассчитывать на подарки благодаря ежедневным мини-играм. Для тех, кто планирует поездку в Санкт-Петербург, организаторы приготовили отдельный бонус — повод совместить просмотр турнира с большим количество призов от Fonbet.

Валентин Васильев

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