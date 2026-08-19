БК Фонбет: редкие скины и фрибеты до 10 000 рублей за подписку на FONBET Esports

Как только фрибет попадает на счет, победитель получает инструкции по его использованию. Срок действия ограничен 7 днями. Ставки принимаются только одиночные с коэффициентом до 3.00. В случае выигрыша на основной счет зачисляется чистая прибыль — общая выплата по коэффициенту за вычетом номинала фрибета.