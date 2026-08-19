БК Фонбет: редкие скины и фрибеты до 10 000 рублей за подписку на FONBET Esports
Полное содержание
К стадии игр на выбывание The International и Esports World Cup канал FONBET Esports запустил специальный конкурс. Подписчики поборются за 50 призов, включая ценные игровые предметы, фирменные устройства и фрибеты номиналом до 10 000 рублей.
Как получить фрибет Фонбет до 10 000 рублей за подписку на Telegram-канал
Для входа в конкурс нужно выполнить перечисленные ниже действия:
1. При отсутствии аккаунта закончите регистрацию на платформе БК Fonbet.
2. Станьте подписчиком Telegram-канала FONBET Esports.
3. Откройте публикацию с анонсом розыгрыша и нажмите «Участвую!».
4. Узнайте результаты 31 августа.
В конкурсе определят 50 победителей, каждый из которых получит 1 из представленных наград.
Место
Подарок
1
Нож «Бродяга» | Градиент
2
Dragonclaw Hook Pudge
3
Мышь Logitech PRO X2 SUPERSTRIKE
4
Клавиатура Dark Project KD87A
5-14
Игровой коврик XXL на выбор
15
AWP | Азимов
16
Аркана на Windranger
17
AK-47 | Наследство
18
M4A1-S | Второй игрок
19
AWP | Неонуар
20
Аркана на Terrorblade
21
Аркана на Ogre Magi
22
Аркана на Shadow Fiend
23
M4A1-S | Опустошитель
24
Аркана на Pudge
25-35
Фрибет 10 000 ₽
36-50
Фрибет 5000 ₽
Как отыграть бонус Фонбет до 10 000 рублей за победу в тг-розыгрыше
Как только фрибет попадает на счет, победитель получает инструкции по его использованию. Срок действия ограничен 7 днями. Ставки принимаются только одиночные с коэффициентом до 3.00. В случае выигрыша на основной счет зачисляется чистая прибыль — общая выплата по коэффициенту за вычетом номинала фрибета.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Фонбет
Ознакомиться с условиями промо можно в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.08.2026 (16:30 МСК)
Определение победителей пройдет в случайном порядке среди всех участников конкурса.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Участие занимает меньше минуты — только подписка и клик по кнопке
|➖ Итоги определяются жеребьевкой, повлиять на результат нельзя
|➕ Фрибеты крупного номинала — до 10 000 рублей
Заключение
Букмекер приурочил розыгрыш к самому напряженному отрезку киберспортивного сезона. Участие занимает не больше минуты. Среди 50 призов найдутся подарки как для коллекционеров редких скинов, так и для тех, кто предпочитает фрибеты.