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БК Фонбет: редкие скины и фрибеты до 10 000 рублей за подписку на FONBET Esports

Обновлено:
до 10 000 ₽ + скины
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Киберспортивный сезон дарит подарки!

К стадии игр на выбывание The International и Esports World Cup канал FONBET Esports запустил специальный конкурс. Подписчики поборются за 50 призов, включая ценные игровые предметы, фирменные устройства и фрибеты номиналом до 10 000 рублей.

Как получить фрибет Фонбет до 10 000 рублей за подписку на Telegram-канал

Для входа в конкурс нужно выполнить перечисленные ниже действия:

1. При отсутствии аккаунта закончите регистрацию на платформе БК Fonbet.

2. Станьте подписчиком Telegram-канала FONBET Esports.

3. Откройте публикацию с анонсом розыгрыша и нажмите «Участвую!».

4. Узнайте результаты 31 августа.

В конкурсе определят 50 победителей, каждый из которых получит 1 из представленных наград.

Место

Подарок

1

Нож «Бродяга» | Градиент

2

Dragonclaw Hook Pudge

3

Мышь Logitech PRO X2 SUPERSTRIKE

4

Клавиатура Dark Project KD87A

5-14

Игровой коврик XXL на выбор

15

AWP | Азимов

16

Аркана на Windranger

17

AK-47 | Наследство

18

M4A1-S | Второй игрок

19

AWP | Неонуар

20

Аркана на Terrorblade

21

Аркана на Ogre Magi

22

Аркана на Shadow Fiend

23

M4A1-S | Опустошитель

24

Аркана на Pudge

25-35

Фрибет 10 000 ₽

36-50

Фрибет 5000 ₽

Как отыграть бонус Фонбет до 10 000 рублей за победу в тг-розыгрыше

Как только фрибет попадает на счет, победитель получает инструкции по его использованию. Срок действия ограничен 7 днями. Ставки принимаются только одиночные с коэффициентом до 3.00. В случае выигрыша на основной счет зачисляется чистая прибыль — общая выплата по коэффициенту за вычетом номинала фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Фонбет

Ознакомиться с условиями промо можно в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.08.2026 (16:30 МСК)

Определение победителей пройдет в случайном порядке среди всех участников конкурса.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие занимает меньше минуты — только подписка и клик по кнопке➖ Итоги определяются жеребьевкой, повлиять на результат нельзя
➕ Фрибеты крупного номинала — до 10 000 рублей 

Заключение

Букмекер приурочил розыгрыш к самому напряженному отрезку киберспортивного сезона. Участие занимает не больше минуты. Среди 50 призов найдутся подарки как для коллекционеров редких скинов, так и для тех, кто предпочитает фрибеты.

Валентин Васильев

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