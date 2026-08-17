Киберкомбо от БК Leon: фрибет на 10 000 и компьютерный коврик в леоншопе
Полное содержание
БК «Леон» в честь соревнований The International 2026 по Dota 2 и Esports World Cup 2026 по CS2 запустил акцию «Киберкомбо». Клиентам предлагается обменять накопленные баллы лояльности на фрибет 10 000 рублей и эксклюзивный игровой коврик с символикой турниров. Тираж мерча ограничен — всего 10 комплектов. Шанс получить набор есть только у самых активных пользователей.
Как получить фрибет на 10 000 рублей в БК Leon за покупку в леоншопе
Для участия потребуется:
1. Зарегистрироваться в БК «Леон» при отсутствии аккаунта.
2. Накопить на счету программы лояльности от 20 000 леонов.
3. Открыть раздел «Очки лояльности» (леоншоп), найти позицию «Киберкомбо» и оформить покупку за 20 000 леонов.
4. Дождаться автоматического зачисления фрибета на 10 000 рублей сразу после списания баллов.
При покупке «Киберкомбо» участник получает сразу 2 награды:
- Фрибет номиналом 10 000 рублей.
- Игровой коврик для мыши с тематическим дизайном: 5 экземпляров посвящены The International (Dota 2), еще 5 — Esports World Cup (CS2).
Как отыграть фрибет от БК Леон на 10 000 рублей в рамках акции Киберкомбо
Фрибет должен быть использован единой ставкой в течение 7 дней. Тип пари — ординар или экспресс с коэффициентом от 1.80 до 3.00. Расчет должен состояться не позднее 14 дней с момента совершения ставки.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 10 000 рублей от БК Леон
В этом разделе — подробности механики акции.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.80
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
После оформления заказа с клиентом свяжется представитель БК «Леон». Звонки поступят в период с 24 по 28 августа для согласования способа и адреса доставки коврика. Важно, чтобы в профиле был указан актуальный номер телефона.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Помимо фрибета участник получает эксклюзивный мерч
|➖ Крайне ограниченный тираж — всего 10 наборов на всех желающих
|➕ Достаточно широкий диапазон коэффициентов для отыгрыша (1.80-3.00)
Заключение
«Киберкомбо» — предложение для тех, кто активно делает ставки в БК «Леон» и успел накопить баллы лояльности. Учитывая небольшой тираж мерча, действовать стоит быстро. Как только доступные комплекты закончатся, акция потеряет смысл.