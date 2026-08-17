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Киберкомбо от БК Leon: фрибет на 10 000 и компьютерный коврик в леоншопе

Обновлено:
10 000 ₽ + компьютерный коврик
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.8
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Соберите свой чемпионский набор!

БК «Леон» в честь соревнований The International 2026 по Dota 2 и Esports World Cup 2026 по CS2 запустил акцию «Киберкомбо». Клиентам предлагается обменять накопленные баллы лояльности на фрибет 10 000 рублей и эксклюзивный игровой коврик с символикой турниров. Тираж мерча ограничен — всего 10 комплектов. Шанс получить набор есть только у самых активных пользователей.

Как получить фрибет на 10 000 рублей в БК Leon за покупку в леоншопе

Для участия потребуется:

1. Зарегистрироваться в БК «Леон» при отсутствии аккаунта.

2. Накопить на счету программы лояльности от 20 000 леонов.

3. Открыть раздел «Очки лояльности» (леоншоп), найти позицию «Киберкомбо» и оформить покупку за 20 000 леонов.

4. Дождаться автоматического зачисления фрибета на 10 000 рублей сразу после списания баллов.

При покупке «Киберкомбо» участник получает сразу 2 награды:

  • Фрибет номиналом 10 000 рублей.
  • Игровой коврик для мыши с тематическим дизайном: 5 экземпляров посвящены The International (Dota 2), еще 5 — Esports World Cup (CS2).

Как отыграть фрибет от БК Леон на 10 000 рублей в рамках акции Киберкомбо

Фрибет должен быть использован единой ставкой в течение 7 дней. Тип пари — ординар или экспресс с коэффициентом от 1.80 до 3.00. Расчет должен состояться не позднее 14 дней с момента совершения ставки.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 10 000 рублей от БК Леон

В этом разделе — подробности механики акции.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.80

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.08.2026 (23:59 МСК)

После оформления заказа с клиентом свяжется представитель БК «Леон». Звонки поступят в период с 24 по 28 августа для согласования способа и адреса доставки коврика. Важно, чтобы в профиле был указан актуальный номер телефона.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Помимо фрибета участник получает эксклюзивный мерч➖ Крайне ограниченный тираж — всего 10 наборов на всех желающих
➕ Достаточно широкий диапазон коэффициентов для отыгрыша (1.80-3.00) 

Заключение

«Киберкомбо» — предложение для тех, кто активно делает ставки в БК «Леон» и успел накопить баллы лояльности. Учитывая небольшой тираж мерча, действовать стоит быстро. Как только доступные комплекты закончатся, акция потеряет смысл.

Валентин Васильев

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