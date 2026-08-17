Киберкомбо от БК Leon: фрибет на 10 000 и компьютерный коврик в леоншопе

БК «Леон» в честь соревнований The International 2026 по Dota 2 и Esports World Cup 2026 по CS2 запустил акцию «Киберкомбо». Клиентам предлагается обменять накопленные баллы лояльности на фрибет 10 000 рублей и эксклюзивный игровой коврик с символикой турниров. Тираж мерча ограничен — всего 10 комплектов. Шанс получить набор есть только у самых активных пользователей.