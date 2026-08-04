Еврокубковый старт от БК Leon: фрибет до 2500 рублей за ставки на европейский футбол

Беттору требуется выполнить несколько последовательных действий:

1. Авторизоваться или зарегистрироваться в Leon.

2. Подтвердить участие.

3. Сделать квалификационную ставку.

БК принимает одиночные ставки и экспрессы. Коэффициент одного из исходов в билете должен составлять от 1.50 до 3.00. Минимальная сумма пари — 500 рублей.

После окончания матча игрок получит 500 рублей фрибетами. Остальные бонусы выдадут после повторения пунктов 2 и 3. Каждый раз беттору нужно соглашаться с требованиями конторы и делать квалификационное пари. В сумме беттор заберет до 2500 рублей.