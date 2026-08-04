Еврокубковый старт от БК Leon: фрибет до 2500 рублей за ставки на европейский футбол
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Leon выдает 5 фрибетов по 500 рублей каждый за ставки на европейский футбол. Букмекерская контора учитывает ординары и экспрессы на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций с коэффициентами от 1.50 до 3.00. Все подробности — ниже.
Как получить фрибет от Леон до 2500 рублей за ставки на еврокубковые матчи
Беттору требуется выполнить несколько последовательных действий:
1. Авторизоваться или зарегистрироваться в Leon.
2. Подтвердить участие.
3. Сделать квалификационную ставку.
БК принимает одиночные ставки и экспрессы. Коэффициент одного из исходов в билете должен составлять от 1.50 до 3.00. Минимальная сумма пари — 500 рублей.
После окончания матча игрок получит 500 рублей фрибетами. Остальные бонусы выдадут после повторения пунктов 2 и 3. Каждый раз беттору нужно соглашаться с требованиями конторы и делать квалификационное пари. В сумме беттор заберет до 2500 рублей.
Как отыграть бонус Леон до 2500 рублей за ставки на европейский футбол
Полученные фрибеты активны 7 суток с момента начисления. Они проставляются ординаром или экспрессом с кэфами 1.50-3.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2500 рублей от БК Леон
В таблице ниже сведены все условия указанной промоакции.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
07.08.2026 (02:59 МСК)
После получения максимального фрибета 2500 рублей участие в акции прекращается.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Подходят экспрессы и ординары
|➖ Нужно каждый раз подтверждать участие
|➕ Минимальный коэффициент составляет 1.50
Заключение
Единственным серьезным ограничением бонуса стала необходимость регулярного подтверждения участия. Это неудобно, ведь перед каждым пари вам нужно заходить на страницу акции и соглашаться с условиями букмекера. Сделанные без выполнения этого требования ставки не учитываются.