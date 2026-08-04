Кубок России Путь к победе от БК Leon: страховка ставки до 1500 рублей на российский футбол
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БК Leon теперь страхует ставки на матчи Кубка России от проигрыша. В случае неудачи БК вернет 50% от заключенного пари в пределах 150-1500 рублей. Нужно, чтобы коэффициент минимум одного исхода в купоне начинался от 1.80.
Как получить фрибет от БК Леон до 1500 рублей за ставки на матчи Кубка России
Букмекерская контора сформировала максимально простые условия участия:
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в Leon.
2. Подтвердите участие в акции.
3. Поставьте от 300 рублей на матчи Кубка России.
Букмекер признает квалификационными пари на ординары или экспрессы в лайве и по предматчевой линии. Важно, чтобы коэффициент минимум одного исхода в купоне начинался от 1.80.
Если сделанная ставка проиграет, букмекер компенсирует 50% потерь в пределах 150-1500 рублей. Средства поступают фрибетом, который в дальнейшем нужно отыграть.
Как отыграть бонус Леон до 1500 рублей за ставки на Кубок России
Фрибет можно использовать только для пари на футбол. Матч должен начаться в течение 2 дней с момента получения бонуса. Для отыгрыша допускается одиночная ставка с коэффициентами 1.80-3.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1500 рублей от БК Леон
В таблице ниже сведены все данные по указанному бонусному предложению.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.80
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
2 дня
Срок окончания акции
05.08.2026 (23:59 МСК)
За время проведения акции участник может получить один фрибет.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Можно поставить на более рискованное событие
|➖ Ограничения на использование фрибета
|➕ Небольшой порог участия
Заключение
Представленная акция Leon подходит тем, кто планировал ставить на Кубок России. Страховка позволяет выбрать более рискованный коэффициент. Даже если ставка проиграет, компания компенсирует 50% потерь.