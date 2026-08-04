Кубок России Путь к победе от БК Leon: страховка ставки до 1500 рублей на российский футбол

Букмекерская контора сформировала максимально простые условия участия:

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Букмекер признает квалификационными пари на ординары или экспрессы в лайве и по предматчевой линии. Важно, чтобы коэффициент минимум одного исхода в купоне начинался от 1.80.

Если сделанная ставка проиграет, букмекер компенсирует 50% потерь в пределах 150-1500 рублей. Средства поступают фрибетом, который в дальнейшем нужно отыграть.