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ГлавнаяБонусыКубок России Путь к победе от БК Leon: страховка ставки до 1500 рублей на российский футбол
БК ЛеонФрибеты за депозит
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Кубок России Путь к победе от БК Leon: страховка ставки до 1500 рублей на российский футбол

Обновлено:
до 1500 ₽
Бонус
14 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.8
Мин. коэф.
2 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Акция для ставок на Кубок России!

БК Leon теперь страхует ставки на матчи Кубка России от проигрыша. В случае неудачи БК вернет 50% от заключенного пари в пределах 150-1500 рублей. Нужно, чтобы коэффициент минимум одного исхода в купоне начинался от 1.80.

Как получить фрибет от БК Леон до 1500 рублей за ставки на матчи Кубка России

Букмекерская контора сформировала максимально простые условия участия:

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в Leon.

2. Подтвердите участие в акции.

3. Поставьте от 300 рублей на матчи Кубка России.

Букмекер признает квалификационными пари на ординары или экспрессы в лайве и по предматчевой линии. Важно, чтобы коэффициент минимум одного исхода в купоне начинался от 1.80.

Если сделанная ставка проиграет, букмекер компенсирует 50% потерь в пределах 150-1500 рублей. Средства поступают фрибетом, который в дальнейшем нужно отыграть.

Как отыграть бонус Леон до 1500 рублей за ставки на Кубок России

Фрибет можно использовать только для пари на футбол. Матч должен начаться в течение 2 дней с момента получения бонуса. Для отыгрыша допускается одиночная ставка с коэффициентами 1.80-3.00. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1500 рублей от БК Леон

В таблице ниже сведены все данные по указанному бонусному предложению.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.80

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

2 дня

Срок окончания акции

05.08.2026 (23:59 МСК)

За время проведения акции участник может получить один фрибет.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Можно поставить на более рискованное событие➖ Ограничения на использование фрибета
➕ Небольшой порог участия 

Заключение

Представленная акция Leon подходит тем, кто планировал ставить на Кубок России. Страховка позволяет выбрать более рискованный коэффициент. Даже если ставка проиграет, компания компенсирует 50% потерь.

Валентин Васильев

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