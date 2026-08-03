Розыгрыш фрибетов Леон до 100 000 рублей действующим игрокам за выполнение заданий
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Букмекерская контора Leon запустила акцию «Леон отпускает» и разыгрывает сертификат на путешествие номиналом до 250 000 рублей и фрибеты от 1500 до 100 000. Участникам нужно делать квалификационные ставки и дождаться итогов розыгрыша.
Как получить фрибет Леон до 100 000 рублей за выполнение заданий
«Леон» максимально упростил условия участия. Беттору следует:
- Зарегистрироваться или авторизоваться в БК.
- Подтвердить участие в акции.
- Ставить любые суммы на ординары или экспрессы.
Коэффициент минимум одного события в билете должен начинаться от 1.50. За каждые 2500 рублей квалификационного оборота беттор получает купон розыгрыша. В конце конкурса БК случайно выберет победителей и вручит им призы.
Место
Приз
1-4
Сертификат на путешествие на 250 000 ₽
5
Фрибет 100 000 ₽
6
Фрибет 50 000 ₽
7
Фрибет 25 000 ₽
8
Фрибет 20 000 ₽
9-11
Фрибет 15 000 ₽
12-19
Фрибет 10 000 ₽
20-50
Фрибет 5000 ₽
51-100
Фрибет 3000 ₽
101-150
Фрибет 2500 ₽
151-200
Фрибет 2000 ₽
201-300
Фрибет 1500 ₽
Участник может получить один сертификат на путешествие и любое количество фрибетов.
Как отыграть бонус Leon до 100 000 рублей за победу в розыгрыше
Контора начисляет бонус на фрибет-баланс. На отыгрыш бесплатной ставки игроку дают 7 дней. БК принимает пари на ординары и экспрессы, но коэффициент минимум одного события в купоне должен начинаться от 1.50.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от Леон
Все сведения указанной промоакции сведены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.08.2026 (23:59 МСК)
Генератор случайных чисел определит победителя акции 18 августа в прямом эфире. Однако к этому времени БК уже перестанет выдавать купоны розыгрыша. Если вы планируете поучаствовать в акции, рекомендуем ставить до 16 августа.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Победителей определяет рандонимайзер
|➖ Не засчитываются ставки на игры 24/7
|➕ Предусмотрено 300 призовых мест
|➕ Можно выиграть денежные сертификаты
Заключение
Случайное распределение призов — это одновременно сильная и слабая сторона конкурса. Можно сделать одно квалификационное пари и забрать суперприз, а можно проставить сотни тысяч и ничего не получить. Лучше комбинировать участие в конкурсе с другими предложениями оператора.