Розыгрыш фрибетов Леон до 100 000 рублей действующим игрокам за выполнение заданий

«Леон» максимально упростил условия участия. Беттору следует:

Зарегистрироваться или авторизоваться в БК. Подтвердить участие в акции. Ставить любые суммы на ординары или экспрессы.

Коэффициент минимум одного события в билете должен начинаться от 1.50. За каждые 2500 рублей квалификационного оборота беттор получает купон розыгрыша. В конце конкурса БК случайно выберет победителей и вручит им призы.

Место Приз 1-4 Сертификат на путешествие на 250 000 ₽ 5 Фрибет 100 000 ₽ 6 Фрибет 50 000 ₽ 7 Фрибет 25 000 ₽ 8 Фрибет 20 000 ₽ 9-11 Фрибет 15 000 ₽ 12-19 Фрибет 10 000 ₽ 20-50 Фрибет 5000 ₽ 51-100 Фрибет 3000 ₽ 101-150 Фрибет 2500 ₽ 151-200 Фрибет 2000 ₽ 201-300 Фрибет 1500 ₽

Участник может получить один сертификат на путешествие и любое количество фрибетов.