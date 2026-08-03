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ГлавнаяБонусыРозыгрыш фрибетов Леон до 100 000 рублей действующим игрокам за выполнение заданий
БК ЛеонФрибеты за депозит
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Розыгрыш фрибетов Леон до 100 000 рублей действующим игрокам за выполнение заданий

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.5
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Выиграйте отпуск или фрибеты
  • Как получить фрибет Леон до 100 000 рублей за выполнение заданий
  • Как отыграть бонус Leon до 100 000 рублей за победу в розыгрыше
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от Леон
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора Leon запустила акцию «Леон отпускает» и разыгрывает сертификат на путешествие номиналом до 250 000 рублей и фрибеты от 1500 до 100 000. Участникам нужно делать квалификационные ставки и дождаться итогов розыгрыша.

Как получить фрибет Леон до 100 000 рублей за выполнение заданий

«Леон» максимально упростил условия участия. Беттору следует:

  1. Зарегистрироваться или авторизоваться в БК.
  2. Подтвердить участие в акции.
  3. Ставить любые суммы на ординары или экспрессы.

Коэффициент минимум одного события в билете должен начинаться от 1.50. За каждые 2500 рублей квалификационного оборота беттор получает купон розыгрыша. В конце конкурса БК случайно выберет победителей и вручит им призы.

Место

Приз

1-4

Сертификат на путешествие на 250 000 ₽

5

Фрибет 100 000 ₽

6

Фрибет 50 000 ₽

7

Фрибет 25 000 ₽

8

Фрибет 20 000 ₽

9-11

Фрибет 15 000 ₽

12-19

Фрибет 10 000 ₽

20-50

Фрибет 5000 ₽

51-100

Фрибет 3000 ₽

101-150

Фрибет 2500 ₽

151-200

Фрибет 2000 ₽

201-300

Фрибет 1500 ₽

Участник может получить один сертификат на путешествие и любое количество фрибетов. 

Как отыграть бонус Leon до 100 000 рублей за победу в розыгрыше

Контора начисляет бонус на фрибет-баланс. На отыгрыш бесплатной ставки игроку дают 7 дней. БК принимает пари на ординары и экспрессы, но коэффициент минимум одного события в купоне должен начинаться от 1.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от Леон

Все сведения указанной промоакции сведены в таблице ниже. 

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

16.08.2026 (23:59 МСК)

Генератор случайных чисел определит победителя акции 18 августа в прямом эфире. Однако к этому времени БК уже перестанет выдавать купоны розыгрыша. Если вы планируете поучаствовать в акции, рекомендуем ставить до 16 августа.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Победителей определяет рандонимайзер➖ Не засчитываются ставки на игры 24/7
➕ Предусмотрено 300 призовых мест 
➕ Можно выиграть денежные сертификаты 

Заключение

Случайное распределение призов — это одновременно сильная и слабая сторона конкурса. Можно сделать одно квалификационное пари и забрать суперприз, а можно проставить сотни тысяч и ничего не получить. Лучше комбинировать участие в конкурсе с другими предложениями оператора.

Валентин Васильев

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