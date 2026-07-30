БК Леон: розыгрыш полета на воздушном шаре за подписку на Telegram-канал
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БК Leon приготовил для своих подписчиков подарок, который выходит за рамки привычных фрибетов. На кону — полет на воздушном шаре для 2 человек во время фестиваля «Небо России» в Рязанской области. Ставки, депозиты и отыгрыш здесь не нужны. Участвовать может любой подписчик Telegram-канала букмекера.
Как получить полет на воздушном шаре от БК Леон за подписку
Чтобы претендовать на главный приз, потребуется выполнить всего 3 шага:
1. Стать клиентом БК Leon.
2. Оформить подписку на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Нажать кнопку «ПОЛЕТ» под конкурсным постом.
Имя победителя огласят 5 августа в 10:00 по московскому времени. Сам полет состоится 8-9 августа в рамках фестиваля «Небо России», куда счастливчику нужно будет приехать самостоятельно.
Как отыграть полет на воздушном шаре от БК Леон
Отыгрывать ничего не нужно. Полет достается победителю без дополнительных условий и ставок. Единственное, о чем стоит помнить: полеты на фестивале зависят от погоды и по независящим от организаторов причинам могут быть отменены.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Леон
Основные сведения промопредложения приведены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
Полет на воздушном шаре
Минимальный депозит
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Тип пари
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Минимальный коэффициент
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Размер отыгрыша
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Срок использования бонуса
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Срок окончания акции
05.08.2026 (10:00 МСК)
Помимо самого полета, гостей фестиваля ждут розыгрыши призов на площадке.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Участие доступно каждому подписчику канала
|➖ Для получения подарка нужно лично приехать на фестиваль
|➕ Приз рассчитан сразу на 2 человек
Заключение
На этот раз «Леон» решил удивить подписчиков по-настоящему запоминающимся подарком. Полет на воздушном шаре над фестивалем «Небо России» может достаться каждому, кто подпишется на канал букмекера и нажмет нужную кнопку. Из нюансов — привязка к конкретным датам и погодная неопределенность.