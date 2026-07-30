БК Леон: розыгрыш полета на воздушном шаре за подписку на Telegram-канал

БК Leon приготовил для своих подписчиков подарок, который выходит за рамки привычных фрибетов. На кону — полет на воздушном шаре для 2 человек во время фестиваля «Небо России» в Рязанской области. Ставки, депозиты и отыгрыш здесь не нужны. Участвовать может любой подписчик Telegram-канала букмекера.