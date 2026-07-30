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БК Леон: розыгрыш полета на воздушном шаре за подписку на Telegram-канал

Обновлено:
полет на воздушном шаре
Бонус
5 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Поднимитесь в небо!
  • Как получить полет на воздушном шаре от БК Леон за подписку
  • Как отыграть полет на воздушном шаре от БК Леон
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Леон
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК Leon приготовил для своих подписчиков подарок, который выходит за рамки привычных фрибетов. На кону — полет на воздушном шаре для 2 человек во время фестиваля «Небо России» в Рязанской области. Ставки, депозиты и отыгрыш здесь не нужны. Участвовать может любой подписчик Telegram-канала букмекера.

Как получить полет на воздушном шаре от БК Леон за подписку

Чтобы претендовать на главный приз, потребуется выполнить всего 3 шага:

1. Стать клиентом БК Leon.

2. Оформить подписку на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Нажать кнопку «ПОЛЕТ» под конкурсным постом.

Имя победителя огласят 5 августа в 10:00 по московскому времени. Сам полет состоится 8-9 августа в рамках фестиваля «Небо России», куда счастливчику нужно будет приехать самостоятельно.

Как отыграть полет на воздушном шаре от БК Леон

Отыгрывать ничего не нужно. Полет достается победителю без дополнительных условий и ставок. Единственное, о чем стоит помнить: полеты на фестивале зависят от погоды и по независящим от организаторов причинам могут быть отменены.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Леон

Основные сведения промопредложения приведены в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

Полет на воздушном шаре

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок использования бонуса

Срок окончания акции

05.08.2026 (10:00 МСК)

Помимо самого полета, гостей фестиваля ждут розыгрыши призов на площадке.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие доступно каждому подписчику канала➖ Для получения подарка нужно лично приехать на фестиваль
➕ Приз рассчитан сразу на 2 человек 

Заключение

На этот раз «Леон» решил удивить подписчиков по-настоящему запоминающимся подарком. Полет на воздушном шаре над фестивалем «Небо России» может достаться каждому, кто подпишется на канал букмекера и нажмет нужную кнопку. Из нюансов — привязка к конкретным датам и погодная неопределенность.

Валентин Васильев

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