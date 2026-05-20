Братство депа от Лиги Ставок: 1000 рублей за пари на киберспорт

В собственной Pass-программе «Лига Ставок» выпустила максимально простой конкурс — БК выдает участникам 1000 рублей фрибетами. Беттору необходимо выполнить единственное условие — продемонстрировать квалификационный оборот в отведенное конторой время.
Букмекерская контора начислит фрибет, если пользователь:
1. Зарегистрируется или авторизуется в БК.
2. Примет участие в программе L1ga PASS.
3. В разделе «Беттинговые» найдет задание «Братство депа» и согласится с участием.
4. Поставит 20 000 рублей на киберспорт с коэффициентами от 1.30.
Условие по обороту накопительное. Его можно выполнить в рамках одного пари или разбить на несколько. На странице задания в L1ga PASS доступна шкала отслеживания прогресса. На выполнение требования контора дает 24 часа с момента подтверждения участия.
Букмекер допускает отыгрыш фрибета одиночными пари по линии и в лайве. Контора не регламентирует коэффициент отыгрыша, но разрешает использовать бонус в течение 7 дней после начисления. Фрибет неделимый, распределить его на 2 и более ставки не получится.
Таблица ниже содержит всю необходимую информацию об указанном задании L1ga PASS.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
20 000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.05.2026 (23:59 МСК)
При необходимости вы можете поставить выполнение задания на паузу. Это осуществляется в L1ga PASS.
Плюсы
Минусы
|➕ Лояльные условия по использованию фрибета
|➖ Требуется оборот на 20 000 рублей
|➕ Можно брать паузу в выполнении задания
Оборот по указанному заданию достаточно большой, но участники акции получают гарантированный фрибет. Его начисление не зависит от удачи или действий других бетторов. Вы в любом случае заберете причитающийся бонус и сможете использовать его для дальнейших ставок.