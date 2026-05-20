Братство депа от Лиги Ставок: 1000 рублей за пари на киберспорт

Букмекерская контора начислит фрибет, если пользователь:

1. Зарегистрируется или авторизуется в БК.

2. Примет участие в программе L1ga PASS.

3. В разделе «Беттинговые» найдет задание «Братство депа» и согласится с участием.

4. Поставит 20 000 рублей на киберспорт с коэффициентами от 1.30.

Условие по обороту накопительное. Его можно выполнить в рамках одного пари или разбить на несколько. На странице задания в L1ga PASS доступна шкала отслеживания прогресса. На выполнение требования контора дает 24 часа с момента подтверждения участия.