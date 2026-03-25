АнтиКамбэк на плей-офф КХЛ от БК Лига Ставок: промокод до 100 000 рублей

Акция «Лиги Ставок» позволяет снизить риски в матчах Кубка Гагарина и вернуть проигранные ставки в виде фрибета до 100 000 рублей. Промо предназначено для любителей хоккея, которые хотят застраховать свои пари. Чтобы получить фрибет, необходимо оформить одиночное пари и вписать промокод KHLSAFE.
Участие в предложении становится возможным после выполнения всех требований компании:
1. Открыть счет в БК «Лига Ставок».
2. Применить промокод KHLSAFE через личный кабинет.
3. Поставить ординар на победителя любой игры плей-офф КХЛ (в основное время).
Возврат пари начисляется при определенных условиях. В ходе матча выбранная команда должна вести с разницей от 3 шайб, однако по завершении основного времени проиграть или свести поединок к ничьей. В этом случае игроку достается компенсация в виде фрибета на сумму пари. Максимальный номинал — 100 000 рублей.
Срок действия фрибета составляет 7 суток. Его можно использовать только на ординары с любыми коэффициентами.
Акция доступна только при соблюдении установленных ограничений.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.05.2026 (23:59 МСК)
Фрибет попадает на счет клиента на протяжении 3 суток после завершения игры. Каждый пользователь может воспользоваться компенсацией неограниченное число раз.
Плюсы
Минусы
|➕ Промо снижает риски проигрыша при неожиданных камбэках
|➖ Не действует на другие хоккейные чемпионаты
|➕ Возвраты в виде фрибетов до 100 000 рублей
Такое промо обеспечивает дополнительную защиту в самые непредсказуемые моменты матчей. Без использования промокода участие невозможно. Акция распространяется только на игры Кубка Гагарина.