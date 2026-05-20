Турнир Dota 2 от Лиги Ставок: до 20 000 рублей за пари на киберспорт

БК «Лига Ставок» запустила турнир специально для Dota 2. В соревновании бетторам нужно заключать пари на матчи указанной киберспортивной дисциплины и набирать баллы. Призовой фонд распределят между победителями из топ-100.
От участника требуется:
1. Войти в личный кабинет БК (новички должны зарегистрироваться).
2. Перейти в турнирный раздел.
3. Подтвердить вступление в соревнование Dota 2.
4. Ставить на матчи этой игры минимум 100 рублей.
Контора засчитывает ординары и экспрессы. Минимальный коэффициент купона должен начинаться от 1.15. Букмекер не учитывает пари на системы и полученные ранее фрибеты.
Сумма турнирных очков равняется чистому выигрышу беттора на квалификационных ставках. Сумма заработанных баллов определяет место, от которого зависит размер начисленного фрибета.
Место
Фрибет
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
12 000 ₽
4
10 000 ₽
5
8000 ₽
6
7000 ₽
7
6000 ₽
8
5000 ₽
9
4000 ₽
10
3000 ₽
11-20
2000 ₽
21-40
1500 ₽
41-60
1300 ₽
61-80
1000 ₽
81-100
700 ₽
Также БК вводит систему бустов. С увеличением коэффициента квалификационной ставки появляется дополнительный множитель:
Система бустеров не распространяется на чистый выигрыш, а действует только для подсчета турнирных баллов.
Игроки из топ-100 получают фрибет на неделю. «Лига Ставок» не ограничивает кэфы отыгрыша, но разрешает ставить бонус одиночным пари.
Сводная таблица содержит все важные данные по турниру.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.05.2026 (12:00 МСК)
Букмекер регулярно обновляет таблицу. БК «Лига Ставок» начислит фрибет до 18:00 МСК в последний день соревнования.
Плюсы
Минусы
|➕ Подходят любые чемпионаты по Dota 2
|➖ Для участия требуется отдельное подтверждение
|➕ Доступно ежедневное отслеживание прогресса
|➕ Реализована система бустов
«Лига Ставок» запустила интересный конкурс, который подойдет для многих любителей киберспорта. Букмекер учитывает только выигрыши, что требует от бетторов определенного понимания дисциплины. Без глубокого изучения Dota 2 попасть в топ-10 будет сложно.