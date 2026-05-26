Турнир Roland Garros 2026 от Лиги Ставок: фрибеты до 150 000 рублей за пари на теннис

Liga Stavok установила стандартные требования. Участникам соревнования следует:

1. Зарегистрироваться в БК.

2. Согласиться с участием.

3. Ставить от 100 рублей при коэффициенте от 1.25 на матчи Ролан Гаррос.

Сумма турнирных баллов равняется чистому выигрышу игрока. В зачет попадают даже кешауты, если беттор продал пари с положительной для себя разницей. Итоговое количество баллов определяет место пользователя в турнирной таблице.

Место Фрибет 1 150 000 ₽ 2 120 000 ₽ 3 90 000 ₽ 4 75 000 ₽ 5 60 000 ₽ 6 50 000 ₽ 7 30 000 ₽ 8 20 000 ₽ 9 10 000 ₽ 10 5000 ₽ 11-25 3500 ₽ 26-50 2000 ₽ 51-100 1000 ₽ 101-250 750 ₽ 251-500 500 ₽

Для повышения скорости набора очков можно воспользоваться дополнительной системой бустов. С ростом коэффициентов букмекерская контора добавляет дополнительный множитель. Он применяется только к начисляемым очкам.