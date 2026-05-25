Теннисная гонка в БК Марафон: до 5000 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
БК «Марафон» славится нестандартными промоакциями. С предложением «Теннисная гонка» букмекер не стал отходить от принятых традиций и придумал достаточно необычный алгоритм зачисления подарков. Номинал фрибета зависит от размера средних ставок игрока на теннис.
Участникам промоакции следует выполнить ряд прозрачных и понятных требований, после исполнения которых букмекерская контора начислит призы:
На выполнение условий по обороту букмекерская контора предлагает 48 часов. Сумма пари не регламентируется, но фрибет рассчитывается в виде среднего арифметического с заключенных пари.
Акция доступна в новой версии сайта «Марафон». При проверке промо на ресурсе со старым оформлением она не обнаружена.
Фрибет зачисляется на 7 дней. Букмекерская контора предлагает использовать его ординаром по линии и live с максимальным коэффициентом не более 4.00.
В таблице ниже собраны все сведения о представленном бонусе.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.05.2026 (23:59 МСК)
На выполнение условий конкурса отводится 2 дня. Если вы не уложитесь в это время, участие прекратится, а накопленный процесс сбросится.
Плюсы
Минусы
|➕ Вам не нужно соревноваться с другими игрокам
|➖ Учитывается 10 ставок
|➕ Номинал бонуса зависит от действий одного игрока
Для получения максимального бонуса нужно приложить много усилий. БК начислит фрибет на 5000 рублей, если игрок за 2 суток обернет не менее 50 000 рублей. Однако фактически за такой оборот дадут бонусами 10%.