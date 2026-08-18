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БК PARIАкции
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20 паков от БК Пари: розыгрыш мерча PARI SECRET за ставки на The International 2026

Обновлено:
мерч из коллекции PARI SECRET
Бонус
4 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Одежда для реальных фанатов Dota 2!

Букмекерская компания «Пари» приурочила к главному турниру киберспортивного сезона — The International 2026 — розыгрыш лимитированной одежды из линейки PARI SECRET. Чтобы претендовать на призы, достаточно делать ставки с кэфом от 1.30 на игры чемпионата и подниматься вверх по турнирной таблице.

Как получить мерч PARI за ставки на The International 2026

Чтобы побороться за место в топе рейтинга, выполните следующие шаги:

1. Заведите аккаунт на платформе PARI.

2. Активируйте акцию через кнопку «Участвовать».

3. Заключайте пари на киберспортивные встречи в рамках The International по Dota 2 — подойдут как одиночные ставки, так и экспрессы.

4. Проверяйте, чтобы каждая ставка была на сумму от 1000 рублей и имела коэффициент от 1.30.

5. Следите за своей позицией — она формируется по количеству набранных баллов и обновляется по мере расчета пари.

Очки рассчитываются по формуле: сумма пари х коэффициент. Букмекер ограничивает влияние высоких кэфов — максимально допустимое значение 5.00. В зачет идут как выигравшие, так и проигравшие пари. При равенстве баллов у нескольких участников выше в таблице окажется тот, кто достиг этого результата раньше по времени.

Место

Комплект

1-3

FULL PACK (синяя футболка + бежевая футболка + кепка + рукав)

4-5

PREMIUM PACK (синяя футболка + кепка + рукав)

6-10

FAN PACK (бежевая футболка + кепка + рукав)

11-20

STARTER PACK (бежевая футболка + рукав)

Как отыграть эксклюзивный мерч от БК PARI

Дополнительных условий по отыгрышу здесь нет. С победителями из топ-20 представители PARI свяжутся до 28 августа 2026 года для уточнения адреса доставки и размеров одежды.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Ниже разберем порядок проведения промо.

Максимальный размер бонуса

Одежда PARI SECRET

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

Срок использования бонуса

Срок окончания акции

23.08.2026 (23:59 МСК)

Доставка осуществляется только по территории России и занимает от 15 до 25 рабочих дней в зависимости от региона. Если нужного размера не окажется на складе, организатор предложит ближайший доступный вариант — замена приза на деньги или фрибет не предусмотрены.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Лимитированный мерч для лучших игроков➖ Приз доступен только топ-20 участникам рейтинга
➕ Учитываются и выигрышные, и проигрышные пари 

Заключение

Тем, кто планирует ставить на Dota 2 в эти дни, имеет смысл держать в уме лимит по коэффициенту и не гнаться за рискованными вариантами. Для рейтинга выгоднее серия уверенных пари с адекватным кэфом, чем 1 ставка на аутсайдера.

Валентин Васильев

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