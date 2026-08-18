20 паков от БК Пари: розыгрыш мерча PARI SECRET за ставки на The International 2026
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Букмекерская компания «Пари» приурочила к главному турниру киберспортивного сезона — The International 2026 — розыгрыш лимитированной одежды из линейки PARI SECRET. Чтобы претендовать на призы, достаточно делать ставки с кэфом от 1.30 на игры чемпионата и подниматься вверх по турнирной таблице.
Как получить мерч PARI за ставки на The International 2026
Чтобы побороться за место в топе рейтинга, выполните следующие шаги:
1. Заведите аккаунт на платформе PARI.
2. Активируйте акцию через кнопку «Участвовать».
3. Заключайте пари на киберспортивные встречи в рамках The International по Dota 2 — подойдут как одиночные ставки, так и экспрессы.
4. Проверяйте, чтобы каждая ставка была на сумму от 1000 рублей и имела коэффициент от 1.30.
5. Следите за своей позицией — она формируется по количеству набранных баллов и обновляется по мере расчета пари.
Очки рассчитываются по формуле: сумма пари х коэффициент. Букмекер ограничивает влияние высоких кэфов — максимально допустимое значение 5.00. В зачет идут как выигравшие, так и проигравшие пари. При равенстве баллов у нескольких участников выше в таблице окажется тот, кто достиг этого результата раньше по времени.
Место
Комплект
1-3
FULL PACK (синяя футболка + бежевая футболка + кепка + рукав)
4-5
PREMIUM PACK (синяя футболка + кепка + рукав)
6-10
FAN PACK (бежевая футболка + кепка + рукав)
11-20
STARTER PACK (бежевая футболка + рукав)
Как отыграть эксклюзивный мерч от БК PARI
Дополнительных условий по отыгрышу здесь нет. С победителями из топ-20 представители PARI свяжутся до 28 августа 2026 года для уточнения адреса доставки и размеров одежды.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI
Ниже разберем порядок проведения промо.
Максимальный размер бонуса
Одежда PARI SECRET
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
—
Срок использования бонуса
—
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
Доставка осуществляется только по территории России и занимает от 15 до 25 рабочих дней в зависимости от региона. Если нужного размера не окажется на складе, организатор предложит ближайший доступный вариант — замена приза на деньги или фрибет не предусмотрены.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Лимитированный мерч для лучших игроков
|➖ Приз доступен только топ-20 участникам рейтинга
|➕ Учитываются и выигрышные, и проигрышные пари
Заключение
Тем, кто планирует ставить на Dota 2 в эти дни, имеет смысл держать в уме лимит по коэффициенту и не гнаться за рискованными вариантами. Для рейтинга выгоднее серия уверенных пари с адекватным кэфом, чем 1 ставка на аутсайдера.