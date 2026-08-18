20 паков от БК Пари: розыгрыш мерча PARI SECRET за ставки на The International 2026

Чтобы побороться за место в топе рейтинга, выполните следующие шаги:

1. Заведите аккаунт на платформе PARI.

2. Активируйте акцию через кнопку «Участвовать».

3. Заключайте пари на киберспортивные встречи в рамках The International по Dota 2 — подойдут как одиночные ставки, так и экспрессы.

4. Проверяйте, чтобы каждая ставка была на сумму от 1000 рублей и имела коэффициент от 1.30.

5. Следите за своей позицией — она формируется по количеству набранных баллов и обновляется по мере расчета пари.

Очки рассчитываются по формуле: сумма пари х коэффициент. Букмекер ограничивает влияние высоких кэфов — максимально допустимое значение 5.00. В зачет идут как выигравшие, так и проигравшие пари. При равенстве баллов у нескольких участников выше в таблице окажется тот, кто достиг этого результата раньше по времени.