Фрибет PARI на 10 000 рублей действующим игрокам за верный прогноз призового фонда The International

Букмекерская контора не раскрывает условия использования фрибетов. Победитель конкурса получит индивидуальные требования по отыгрышу. Однако часто оператор дает бонусные ставки на 7 дней и разрешает отыгрывать их ординаром и экспрессом с коэффициентами не более 3.00.