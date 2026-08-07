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БК PARIАкции
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Фрибет PARI на 10 000 рублей действующим игрокам за верный прогноз призового фонда The International

Обновлено:
10 000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Букмекерская контора PARI разыгрывает фрибет на 10 000 рублей за верный прогноз призового фонда турнира The International. Спрогнозировать результат можно до 20 августа 2026.

Как получить фрибет PARI на 10 000 рублей за верный прогноз призового фонда The International

Букмекерская контора предлагает пользователям максимально простые условия участия. Претендовать на награду можно после:

  1. Регистрации в БК PARI.
  2. Подписки на Telegram-канал PARI Esports Dota2.
  3. Публикации комментария с прогнозом призового фонда под постом.

К началу плей-офф букмекерская контора определит победителя и перечислит ему фрибет на 10 000 рублей. Бонус дадут тому, чей комментарий окажется максимально близким к итоговому призовому фонду. 

Как отыграть бонус PARI на 10 000 рублей за верный прогноз призового фонда The International

Букмекерская контора не раскрывает условия использования фрибетов. Победитель конкурса получит индивидуальные требования по отыгрышу. Однако часто оператор дает бонусные ставки на 7 дней и разрешает отыгрывать их ординаром и экспрессом с коэффициентами не более 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 10 000 рублей от ПАРИ

Для удобства читателей мы собрали все условия по конкурсу в одном месте.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.08.2026 (23:59 МСК)

Букмекерская контора не запрещает публиковать несколько прогнозов. Их можно разместить до первого матча плей-офф.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Большой номинал фрибета➖ Возможен только один победитель
➕ Много информации о турнире 

Заключение

Промоакция подходит всем пользователям, которые активно следят за Dota 2. Часть призового фонда складывается с продажи тематического внутриигрового контента. В последнее время Valve уделяет им немного внимания, поэтому о рекордных суммах говорить не приходится.

Валентин Васильев

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