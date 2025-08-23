Ведомости
23 августа
БК TennisiАкции

Кешбэк от БК Тенниси: бонус до 2% от суммы депозита через СБП

Бонус
1956 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
Срок отыгрыша
10 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Получай больше с каждым пополнением!

Букмекерская компания Tennisi делает пополнение счета через СБП выгодным. Теперь за каждый перевод вы получаете 2% от суммы в виде бонуса. Акция доступна всем клиентам, независимо от активности и статуса.

Как получить кешбэк до 2% от Tennisi за внесение депозита через СБП

Все шаги для участия описаны в следующей инструкции:

1. Войдите в личный кабинет на сайте или в приложении Tennisi.

2. Если вы еще не являетесь клиентом букмекера, пройдите регистрацию.

3. Новым пользователям потребуется завершить идентификацию в соответствии с правилами компании.

4. Откройте раздел пополнения счета и выберите метод СБП (Система быстрых платежей).

5. Укажите желаемую сумму пополнения (от 10 до 595 000 рублей) и завершите операцию.

6. Получите бонус 2% от суммы депозита.

Вы можете пополнять счет через СБП множество раз. Бонус будет начисляться при каждом депозите.

Как отыграть кешбэк Тенниси до 2% за пополнение счета через СБП

После каждой выигрышной ставки часть бонусных средств автоматически переходит на ваш основной счет. Если вы заключаете одиночное пари, на баланс возвращается 1% от чистого выигрыша.

Например, при ставке 10 000 рублей с кэфом 3.00 чистый выигрыш составит 20 000 рублей. Из этой суммы 1% (200 рублей), зачисляется с бонусного на основной счет. 

Для экспрессов процент перевода зависит от количества событий: при 2 исходах — 5%, при 25 — 50%. Отыгрывать поступившие деньги не требуется. У бонуса нет ограничений по времени.

Как вывести средства после отыгрыша кешбэка в Тенниси

Чтобы получить деньги, следуйте несложной инструкции ниже:

  1. Войдите на сайт Tennisi и авторизуйтесь в своем аккаунте.
  2. Перейдите в личный кабинет и откройте раздел «Ваш счет».
  3. Кликните вкладку вывода средств, расположенную справа.
  4. Выберите способ перевода: банковская карта, счет, электронный кошелек.
  5. Введите сумму.
  6. Подтвердите заявку через код из СМС.

Отслеживать статус выплаты можно в личном кабинете.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Тенниси

Подробная информация о предложении доступна в таблице.

Максимальный размер бонуса

2%

Минимальный депозит

10 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

Срок окончания акции

Бессрочно

Личный опыт эксперта при использовании кешбэка до 2% за депозит через СБП от Тенниси

Система быстрых платежей — не самый распространенный способ пополнения счета. Многие по привычке пользуются банковскими картами или электронными кошельками. Однако в БК Tennisi использование СБП дает заметное преимущество — при каждом депозите на бонусный счет автоматически начисляется 2% кешбэка. Это работает без промокодов и дополнительных условий. Бонус зачисляется моментально.

Правила отыгрыша могут показаться немного запутанными, особенно для новичков. Но если регулярно ставите, то бонусные средства постепенно переходят на основной счет. Лично для меня это приятный способ получить несколько рублей сверх выигрыша, не меняя своих привычек в беттинге.

Какие могут быть сложности при получении и использовании кешбэка от Тенниси

Получение кешбэка от Tennisi доступно только при пополнении баланса через СБП. Если вы используете карту, электронный кошелек или другой способ, бонус начислен не будет. Это может стать неожиданностью для тех, кто не ознакомился с условиями заранее. 

Также возможны проблемы на этапе регистрации или верификации. Если указаны некорректные данные, доступ к бонусу может быть заблокирован до устранения ошибок.

Кешбэк нельзя сразу вывести, его нужно отыгрывать. Сделать это полностью за 1 раз довольно сложно. К тому же ставить необходимо реальные деньги.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Все пользователи компании могут воспользоваться предложением➖ Механика отыгрыша бонуса может показаться запутанной
➕ Получать бонус по акции можно при каждом пополнении 

Сравнение кешбэка до 2% от Тенниси с бонусами других БК

Букмекеры постоянно радуют игроков новыми акциями.

Условия

BetBoom

Лига Ставок

PARI

Название

Boom Статус

Кешбэк по программе лояльности

Кешбэк для новых и действующих игроков

Максимальный размер бонуса

20%

20 %

30%

Минимальный коэффициент

1.30

1.01

1.01

Срок отыгрыша

30 дней

7 дней

Минимальный депозит

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Чтобы получать кешбэк, не нужно выполнять сложных условий — достаточно просто пополнять баланс через СБП. Далее играйте как обычно, а бонусные рубли будут постепенно переходить на основной счет после каждой удачной ставки. Это простой и выгодный способ получать дополнительную отдачу от своей игры.

Валентин Васильев

