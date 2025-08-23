Кешбэк от БК Тенниси: бонус до 2% от суммы депозита через СБП

После каждой выигрышной ставки часть бонусных средств автоматически переходит на ваш основной счет. Если вы заключаете одиночное пари, на баланс возвращается 1% от чистого выигрыша.

Например, при ставке 10 000 рублей с кэфом 3.00 чистый выигрыш составит 20 000 рублей. Из этой суммы 1% (200 рублей), зачисляется с бонусного на основной счет.

Для экспрессов процент перевода зависит от количества событий: при 2 исходах — 5%, при 25 — 50%. Отыгрывать поступившие деньги не требуется. У бонуса нет ограничений по времени.