БК Winline: фрибеты за подписку на Telegram-канал Winline Dota 2

Telegram-канал Winline Dota 2 запустил масштабный розыгрыш фрибетов. Админы сформировали призовой фонд в 20 000 рублей и распределят его среди подписчиков случайным образом. Об условиях участия в конкурсе подробнее поговорим далее.
Букмекерская контора применила стандартную практику минимизации требований для участников конкурса. Претендовать на призы можно после:
В последний день акции программа-рандомайзер выберет победителей. Им вручат фрибеты, но сумма пока неизвестна.
Администраторы ресурса не разглашают деталей отыгрыша. Однако обычно букмекерская контора разрешает использовать начисленные бонусы ординаром или экспрессом с коэффициентами не больше 10.00. Фрибеты действуют 30 дней.
Главные требования конкурса сведены в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
29.05.2026 (13:00 МСК)
Зачисление фрибетов обычно происходит в день оглашения итогов.
Плюсы
Минусы
|➕ Призовой фонд составляет 20 000 рублей
|➖ Неизвестно распределение призового фонда
|➕ Минимальные требования к участникам
Такие конкурсы можно считать классическими для букмекерской конторы. Для поддержания активности в соцсетях БК часто запускает разные форматы с выдачей фрибетов за реакции. К недостаткам можно отнести только отсутствие конкретики по распределению призового фонда.