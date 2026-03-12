БК Zenit: фрибет на 250 рублей за прогноз на точный счет игры Зенит-Спартак

Партнерский проект
Перед игрой «Зенита» и «Спартака» в рамках Российской Премьер-Лиги букмекер Zenit проводит конкурс среди подписчиков своего Telegram-канала. Участникам необходимо указать точный итоговый результат встречи. Всем, кто угадает счет, организаторы начислят по 250 зенов.
Вознаграждение предусмотрено лишь при соблюдении каждого пункта правил:
1. Быть зарегистрированным пользователем БК «Зенит».
2. Стать подписчиком официального Telegram-канала букмекера.
3. Оставить комментарий под постом акции с прогнозом на итоговый счет матча «Зенит»-«Спартак» и указать свой ID.
Приз в виде 250 зенов получат только те участники, чьи прогнозы на матч окажутся абсолютно верными. Число победителей организаторы не ограничивают. Букмекер разрешает производить обмен от 500 зенов по курсу 1 к 1.
На применение фрибета отводится 7 дней. Бонус разрешено использовать как в одиночных, так и в комбинированных ставках. Ограничений по выбору спортивных событий нет.
В данном блоке приведена основная информация о промоакции.
Минимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.03.2026 (15:00 МСК)
Организаторы учитывают только 1 вариант ответа от участника.
Плюсы
Минусы
|➕ Право на участие есть у всех игроков БК
|➖ Относительно небольшой номинал приза
|➕ Возможность заработать бонус без затрат
Центральный матч 21-го тура РПЛ привлекает особое внимание любителей футбола и ставок. «Зенит» организовал промоакцию, в которой может участвовать каждый клиент БК. Ограничений по числу призов в рамках конкурса нет.