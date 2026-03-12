БК Zenit: фрибет на 250 рублей за прогноз на точный счет игры Зенит-Спартак

Вознаграждение предусмотрено лишь при соблюдении каждого пункта правил:

1. Быть зарегистрированным пользователем БК «Зенит».

2. Стать подписчиком официального Telegram-канала букмекера.

3. Оставить комментарий под постом акции с прогнозом на итоговый счет матча «Зенит»-«Спартак» и указать свой ID.

Приз в виде 250 зенов получат только те участники, чьи прогнозы на матч окажутся абсолютно верными. Число победителей организаторы не ограничивают. Букмекер разрешает производить обмен от 500 зенов по курсу 1 к 1.