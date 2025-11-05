Таинственный предмет от БК Zenit: 2500 зенов за правильный ответ

Победить в акции может каждый внимательный игрок, но действовать нужно осторожно. Правила конкурса запрещают редактировать посты или публиковать дополнительные комментарии. Шанса на ошибку здесь нет, поэтому отвечать нужно при 100% уверенности в правильности решения.