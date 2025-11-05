Таинственный предмет от БК Zenit: 2500 зенов за правильный ответ

Партнерский проект
На странице в Telegram букмекерская контора Zenit запустила очередной конкурс и предлагает участникам угадать зашифрованный предмет. Ежедневно до конца недели букмекер будет давать разные подсказки. За первый правильный ответ участник получит 2500 зенов.
От участника требуется:
1. Зарегистрироваться в Zenit.
2. Оформить подписку на Telegram-канал конторы.
3. В комментарии к посту написать зашифрованный предмет (одно слово) и ID аккаунта.
Подсказки появляются ежедневно. В постах в Telegram-канале БК выделяет курсивом слова, способные натолкнуть подписчиков на правильный ответ. Например, 3 ноября букмекер отметил «море», а 4-го — «стратегия».
Победитель акции получит выигрыш коинами — специальной внутриигровой валютой. По четвергам их можно обменять на фрибет из расчета 1 зен = 1 рублю. Минимальный обменный курс — 500 единиц. Поэтому победитель акции заберет фрибет на 2500 рублей. Начисленный бонус активен 560 часов. Букмекерская контора не ограничивает коэффициент ставки.
Подробности бонусного предложения рассмотрим далее.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординары, экспрессы
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
23 дня
Срок окончания акции
09.11.2025 (23:59 МСК)
Если кто-то даст верный ответ раньше, букмекерская контора завершит акцию досрочно. При отсутствии победителя розыгрыш продлят на неделю и увеличат призовой фонд в 2 раза.
Плюсы
Минусы
|➕ Бонус бездепозитный
|➖ Только один победитель
|➕ Номинал фрибета составляет 2500 рублей
|➕ Ежедневно появляются подсказки
Победить в акции может каждый внимательный игрок, но действовать нужно осторожно. Правила конкурса запрещают редактировать посты или публиковать дополнительные комментарии. Шанса на ошибку здесь нет, поэтому отвечать нужно при 100% уверенности в правильности решения.