ТОП новых букмекерских контор в 2026 году

Лучшим новичком на рынке стал PARI. Букмекер собрал 6 звездочек. У ближайшего конкурента их 4.

Оператор Количество звезд Регистрация 🥇 PARI ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ✅ Присоединиться 🥈 BetBoom ⭐⭐⭐⭐ ✅ Присоединиться 🥉 Bettery ⭐⭐⭐ ✅ Присоединиться

Подробная оценка факторов позволит понять причины нахождения букмекеров на указанных позициях.

Приветственный бонус

Из всех новых букмекерских контор, существующих на 2026-й, бездеп представлен лишь у PARI. Номинал фрибета — 1500 рублей. Для получения нужно зарегистрироваться и верифицировать профиль. Вносить деньги не требуется.

На 2 месте приветственная акция от Bettery. В случае с указанной конторой подкупают простота начисления бонуса. Букмекер дает фрибет за депозит 1000 рублей, выплата производится 4 купонами по 500.

BetBoom предлагает новичкам до 10 000, но для получения максимальной выплаты нужно проставить 68 500 рублей. Указанный объем денег нужно проставить за неделю с регистрации. Для многих игроков задача фактически невыполнимая.

Минимальный вывод

У BetBoom и Bettery одинаковый минимальный вывод по 100 ₽, но вторая контора захватила лидерство из-за лояльных условий. Снять от 100 рублей там получится на банковский счет, кошелек ЦУПИСа и ЮMoney.

У BetBoom требования жестче. Вывод от 100 доступен при балансе до 1000 рублей. Причем у пользователя получится лишь обнулить счет, забрав находящуюся на балансе сумму целиком. При наличии от 1000 рублей минимально допустимый вывод увеличивается.

Мобильное приложение

Здесь между PARI и BetBoom стоит знак равенства, ведь приложения букмекеров лидируют в категориях. Софт PARI и BetBoom получил высокую совокупную оценку.

Маржа

Чем меньше маржа, тем лучше для игроков. В таком случае букмекеры выставляют более выгодные коэффициенты, а бетторы получают шанс увеличить прибыль на дистанции и обыграть букмекерскую контору. При оценке мы взяли 4 ближайших игры РПЛ. Саму маржу посчитали по рынку 1х2.

Трансляции

Прямые трансляции матчей показывают все букмекеры без исключения. Однако на момент подготовки материала PARI вел на игру больше. Трансляции оценивались для футбола.

В случае с теннисом лидерство досталось BetBoom. Там показывали больше матчей.