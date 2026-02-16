ТОП новых букмекерских контор в 2026 году

Партнерский проект
В текущем году в России ФНС не регистрировала новых букмекерских контор. За минувшие 5 лет отрасль пополнилась 3 БК.
Причем букмекер Bettery вернулся после перерыва, PARI сменил название, а BetBoom провел масштабный ребрендинг.
Контора сформировалась на основе ушедшего «Париматча». Сначала букмекер работал под брендом «Парибет», но сменил название на текущее. Оператор отличается широкой линией и выгодными промоакциями. На сайте и в приложении предлагают под 40 видов спорта, при желании удастся поставить даже на серфинг.
Достоинство букмекера — разнообразие приветственных акций. Контора запустила 6 вариантов на выбор:
Новинки появляются с изрядной периодичностью, советуем ежедневно отслеживать акции PARI.
Достоинством букмекера стал новый подход к программе PARI Pass. В отличие от конкурентов, контора выдает бонусы и фрибеты за ставки на футбол, хоккей, теннис и баскетбол. Программа получила расширенный спектр действий и не ограничивается киберспортом.
Новые и действующие игроки ВИП-уровня получают доступ на закрытые мероприятия. Для них действует программа лояльности с выплатами реальными деньгами, персональные акции, выделенная служба поддержки.
НОВАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА
BetBoom работает с 2011-го, но в 2020-м провел масштабный ребрендинг, пересмотрев стратегию развития. Постепенно букмекер сконцентрировался на киберспорте, сделав его главным направлением:
В 2026-м букмекер улучшил уровень сервиса для Live-тенниса. Контора дает большую роспись событий, медленнее закрывает рынки ставок и удерживает маржу. Периодически BetBoom запускает коллаборации с онлайн-кинотеатрами, показывает теннисные матчи незарегистрированным пользователям.
Новые клиенты получают приветственный бонус до 10 000 рублей. Акция отличается высокой пользовательской лояльностью. Игроки с небольшим опытом могут остановиться на первых этапах и забрать начальные фрибеты букмекера. Новые бетторы с внушительным банком способны отыграть весь бонус.
НОВЫЙ БУКМЕКЕР В РОССИИ
Bettery попал в список самых новых российских букмекерских контор из-за возвращения на рынок. Сначала компания остановила деятельность, но в 2023-м вернулась к работе. Из-за низкой клиентской базы контора показывает самую внушительную скорость роста. За 2024-й оборот увеличился на 2000+ процентов.
Спортивная линия и коэффициенты похожи на аналогичные показатели букмекера Fonbet. Главное достоинство компании — количество клиентов. У Bettery пока мало пользователей, новые игроки получают больше шансов на победу в турнирах. Конкурировать с хайроллерами в Winline или Fonbet тяжело, но пользователь с подготовкой среднего уровня может забрать главный приз.
Новым клиентам дается приветственный фрибет на 2000 рублей. Бонус начисляют 4 билетами по 500. Они доступны для ординаров по линии и в лайве с кэфами до 3.00.
Бонус для новых игроков — отличный способ заявить о себе и привлечь внимание пользователей. Причем PARI не ограничивается единственным вариантом.
Контора
Размер
Условия
Промокод
Активация
|PARI
|🎁 5 по 1000 ₽
|Депозит от 1000 ₽ и отыгрыш
|VED5000
|✅ Забрать
|BetBoom
|🎁 До 10 000 ₽
|Депозит и отыгрыш
|VEDOMOSTI
|✅ Забрать
|PARI
|🎁 1500 ₽
|Регистрация и верификация
|GET1500
|✅ Забрать
|Bettery
|🎁 4 по 500 ₽
|Депозит от 1000 ₽
|—
|✅ Забрать
|PARI
|🎁 3 по 2000 ₽
|Депозит от 1000 ₽ и отыгрыш
|ГСМ
|✅ Забрать
Новые компании часто запускают уникальные промоакции. Например, фрибет букмекера PARI по промокоду ГСМ подходит любителям тенниса. На альтернативные виды спорта бонус нельзя поставить.
НОВЫЙ БУКМЕКЕР В 2026 ГОДУ
Новые конторы появляются редко, сформировать рейтинг лидеров оказалось достаточно легко. При создании топа редакция «Ведомостей» учитывала комплекс критериев.
Новые БК 2026 должны на 100% соответствовать требованиям ФНС, иначе им не получить лицензию. Для работы нужно обладать и надежной финансовой подушкой. Bettery растет быстрее всех в отрасли, но небольшие абсолютные значения прибыли и оборота не позволяют конторе достойно конкурировать с PARI или BetBoom.
Промоакции — важный критерий ранжирования. При оценке необходимо использовать комплексный подход и учитывать 3 фактора:
Большинство бетторов ставит со смартфонов, использование ПК и ноутбуков снижается. Наличие удобного приложения — плюс букмекера. Софты от PARI и BetBoom набрали одинаковый балл при комплексном анализе оценок в магазине приложений. У ПО Bettery результаты оказались хуже.
Новые БК, работающие в РФ, отслеживаются на РБ. Там пользователям разрешено пожаловаться на контору, оставить положительный или отрицательный отзыв.
На основании данных из открытых источников «Ведомости» вычислили самых беспроблемных букмекеров. В расчетах учитывался процент решения спорных ситуаций и поправочный коэффициент, указывающий на причину возникновения проблем (ошибки беттора или некорректное поведение оператора). В совокупном рейтинге легальных букмекеров PARI занял 2-е место. Указанный параметр — лучший по рынку среди новичков.
При формировании рейтинга дополнительно учитывались коэффициенты букмекеров, разнообразие доступных видов спорта, глубина анализа матчей.
При выборе букмекера необходимо учитывать комплекс факторов. Указанный подход исключит ошибки и снизит риски финансовых потерь.
Появление новых букмекеров на территории России — событие. Игроки тестируют конторы и делятся опытом. Почитайте комментарии пользователей, иногда новые операторы относятся к бетторам крайне невнимательно:
PARI, Bettery и BetBoom — новые конторы лишь условно. Компании закрепились на рынке и не испытывают перечисленных проблем.
Промо букмекеров — возможность забрать дополнительные преференции. Часто бетторам предлагаются номинальные акции. Игрокам обещают крупные выплаты, но получить или отыграть их практически нереально:
Нужно проанализировать акции оператора и потом принимать решение о необходимости регистрации. При анализе рекомендуем опираться на описания бонусов на «Ведомостях». Редакция подробно изучает промо контор и делится собственным опытом использования (отыгрыша).
В вопросах бонусов подход PARI стал эталонным. Разнообразие акций позволяет игрокам подобрать оптимальные условия.
Оцените собственный стиль и посмотрите предложения букмекера. Вариантов много, далее рассмотрим 3 примера:
В анализе стоит учитывать лимиты ставок, наличие прямых трансляций (для любителей играть в лайве) и остальные факторы.
Новички должны предлагать сайт и мобильное приложение. Отсутствие нормальной программы для смартфона — тревожный сигнал. Значит, компания не спешит вкладываться в бизнес и не верит в дальнейшее развитие. Букмекер не обязан выпускать софт сразу после входа на рынок, но приложение должно появиться за 5-6 месяцев с начала работы.
Новый оператор должен вкладываться в сервис и набрать достойную команду техподдержки. Плохо, когда саппорт не знает продуктов компании, отвечает на запросы по 20-30 минут, а вопросы «постоянно уточняются у коллег».
В список новых операторов может расшириться в любой момент. Ждать новичка и игнорировать остальные конторы не стоит. Беттор рискует пропустить интересные бонусы и выгодные коэффициенты.
Свежие букмекеры часто запускаются под международными лицензиями Кюрасао и иных офшорных юрисдикциях. Играть в указанных компаниях не стоит. Нелегалы часто не отдают выигрыши и депозиты, устраивают бесконечные проверки.
Оценим условия PARI, Bettery и BetBoom подробнее. Такой подход поможет игрокам выбрать подходящего для себя оператора.
|PARI
|BetBoom
|Bettery
|💰 Приветственный бонус
|⭐ 1500 ₽
|До 10 000 ₽
|2000 ₽
|💳 Минимальный депозит
|⭐ 100 ₽
|⭐ 100 ₽
|⭐ 100 ₽
|💵 Минимальный вывод
|1000 ₽
|100 ₽
|⭐ 100 ₽
|📱 Мобильное приложение
|⭐ Android, iOS
|⭐ Android, iOS
|Android
|📈 Маржа
|⭐ 5,04%
|6,07%
|⭐ 5,04%
|📺 Количество трансляций
|⭐ Много
|⭐ Много
|Мало
|☎️ Качество поддержки
|⭐ Высокое
|⭐ Высокое
|Среднее
|🗒️ Регистрация
|✅ Присоединиться
|✅ Присоединиться
|✅ Присоединиться
Значком ⭐ отмечены лидеры по указанному параметру сравнения. При +/- одинаковых условиях по звездочке получают все операторы.
Лучшим новичком на рынке стал PARI. Букмекер собрал 6 звездочек. У ближайшего конкурента их 4.
Оператор
Количество звезд
Регистрация
|🥇 PARI
|⭐⭐⭐⭐⭐⭐
|✅ Присоединиться
|🥈 BetBoom
|⭐⭐⭐⭐
|✅ Присоединиться
|🥉 Bettery
|⭐⭐⭐
|✅ Присоединиться
Подробная оценка факторов позволит понять причины нахождения букмекеров на указанных позициях.
Из всех новых букмекерских контор, существующих на 2026-й, бездеп представлен лишь у PARI. Номинал фрибета — 1500 рублей. Для получения нужно зарегистрироваться и верифицировать профиль. Вносить деньги не требуется.
На 2 месте приветственная акция от Bettery. В случае с указанной конторой подкупают простота начисления бонуса. Букмекер дает фрибет за депозит 1000 рублей, выплата производится 4 купонами по 500.
BetBoom предлагает новичкам до 10 000, но для получения максимальной выплаты нужно проставить 68 500 рублей. Указанный объем денег нужно проставить за неделю с регистрации. Для многих игроков задача фактически невыполнимая.
У BetBoom и Bettery одинаковый минимальный вывод по 100 ₽, но вторая контора захватила лидерство из-за лояльных условий. Снять от 100 рублей там получится на банковский счет, кошелек ЦУПИСа и ЮMoney.
У BetBoom требования жестче. Вывод от 100 доступен при балансе до 1000 рублей. Причем у пользователя получится лишь обнулить счет, забрав находящуюся на балансе сумму целиком. При наличии от 1000 рублей минимально допустимый вывод увеличивается.
Здесь между PARI и BetBoom стоит знак равенства, ведь приложения букмекеров лидируют в категориях. Софт PARI и BetBoom получил высокую совокупную оценку.
Чем меньше маржа, тем лучше для игроков. В таком случае букмекеры выставляют более выгодные коэффициенты, а бетторы получают шанс увеличить прибыль на дистанции и обыграть букмекерскую контору. При оценке мы взяли 4 ближайших игры РПЛ. Саму маржу посчитали по рынку 1х2.
Прямые трансляции матчей показывают все букмекеры без исключения. Однако на момент подготовки материала PARI вел на игру больше. Трансляции оценивались для футбола.
В случае с теннисом лидерство досталось BetBoom. Там показывали больше матчей.
Выбор в пользу новичков обычно продиктован улучшенными условиями для бетторов и желанием протестировать новинку. Рассмотрим факторы подробнее.
Новичкам нужно закрепиться на рынке. Конкуренция в букмекерском бизнесе серьезная, пробиться в лидеры сложно. Конторы, желающие удержаться в отрасли, вынуждены улучшать условия:
Часто выбор в пользу новичков осуществляется из простого любопытства. Свежие конторы появляются на рынке редко, пользователям интересно протестировать предложения.
В 2026 году у нас не появлялось новых букмекерских контор, но ситуация может измениться. Пока перемен не случилось, проанализируем отклики о PARI, BetBoom и Bettery. За основу возьмем информацию с партнерского сайта РБ.
БК
Оценка
Плюсы
Минусы
Регистрация
|PARI
|⭐ 4,3 из 5
➕ Отсутствие порезок
➕ Быстрые выводы
➖ Сложная верификация
➖ Нет бонусов именинникам
|✅ Забрать 1500 руб.
|BetBoom
|⭐ 4,3 из 5
➕ Понятный интерфейс
➕ Простые условия бонусов
➕ Киберспортивная линия
➖ Медленный расчет ставок на статистику
➖ Иногда бывают проблемы с начислением бонусов
|✅ Забрать до 10 000 руб.
|Bettery
|⭐ 3,2 из 5
|➕ Нормальная линия и коэффициенты
➖ Мало бонусов
➖ Сложные условия акций
➖ Отключение акций у новичков
|✅ Забрать 2000 руб.
РБ проверяет отзывы. Риски накруток и необъективных оценок снижаются.
Обычно на рынок заходят новые операторы, работающие по лицензиям Кюрасао и других офшоров. Редакция «Ведомостей» не рекомендует ставить на указанных сайтах.
Букмекер
Год основания
Лицензия
Лицензия ФНС
|Flagman
|2025-й
|№ OGL/2024/169/0146
|❌ Нет
|Gizbo
|2025-й
|№ OGL/2024/169/0146
|❌ Нет
|1Go
|2025-й
|№ OGL/2024/169/0146
|❌ Нет
Лицензии одинаковые, но это не ошибка. Данные взяты с сайтов самих контор. Площадки принадлежат одной фирме и работают под единой лицензией. Указанный факт добавляет сомнений в надежности ресурсов. Для развития выгодно сконцентрироваться на одном сайте, чем создавать новые клоны. Возникает ощущение, что проекты не предназначены для долгой работы.
Редакция относит к новым организации, начавшие работу или прошедшие ребрендинг в ближайшие 4-5 лет.
Да, новые операторы надежны на 100%. Для регистрации конторам нужно сформировать внушительный уставной капитал, заручиться банковской гарантией. Игроки получат выплаты при любом сценарии.
Игрокам разрешается регистрироваться на нескольких сайтах. Единственное ограничение — запрет на создание дополнительного аккаунта в конторе.
Обычно новички дают выгодные промоакции. Например, PARI запустил 6 приветственных предложений на выбор: 1500 руб. без депозита, 5 фрибетов по 1000, кеш-бонус до 25 000 и другие варианты. Также у конторы хватает предложений для действующих пользователей.
В 2025-м в России появилась БК BET-M.
Обычно пользователям предлагаются улучшенные условия. Игроки получают повышенные коэффициенты, выгодные промоакции.
«Приветы» предлагают PARI, Bettery и BetBoom. В последнем случае игроки получают 1500 рублей без необходимости пополнять счёт.