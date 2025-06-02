Промокод БК PARI: фрибет на 1500 рублей за регистрацию без депозита

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI дарит бесплатную ставку на 1500 рублей всем новым клиентам. Для получения необходимо зарегистрироваться, пройти идентификацию и указать промокод FREE1500. После этого бонус уже попадет вам на счет.
Следуйте пошаговой инструкции ниже, чтобы активировать промокод:
1. Создайте аккаунт на сайте или в приложении для мобильных телефонов букмекера PARI.
2. Впишите промокод FREE1500 при регистрации.
3. Пройдите полную идентификацию.
После выполнения всех шагов вы получите бесплатную ставку на 1500 рублей без необходимости пополнения счета. В случае выигрыша пари по фрибету участник получает право на вывод средств только после внесения на баланс от 100 рублей.
Срок действия фрибета составляет 14 дней с момента его начисления. По истечении этого времени неиспользованный бонус автоматически аннулируется. Использовать фрибет можно для ставок типа ординар или экспресс с суммарным коэффициентом не выше 3.00.
Следуйте указанным шагам, чтобы получить деньги:
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
-
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
14 дней
Срок окончания акции
30.06.2025 (23:59 МСК)
Воспользоваться бонусом проще простого. Регистрируешься на сайте или в приложении, вводишь промокод — фрибет в 1500 рублей начисляется мгновенно. Процесс быстрый, никаких заморочек. Фрибет активировался моментально после идентификации. Условия по использованию адекватные. Я выбрал одиночное пари на встречу турнира серии ATP по теннису — выиграл.
Но тут есть один существенный аспект: хотя бонус позиционируется как бездепозитный, чтобы снять выигрыш, нужно пополнить баланс минимум на 100 рублей. Это не критично, но лучше знать заранее.
Вот список возможных проблем при участии в акции от букмекерской компании:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Для получения фрибета не нужно совершать депозит
|➖ Бонус доступен лишь при регистрации
|➕ Минимум действий для активации промокода
Кроме PARI, бонусы предлагают и другие лицензированные букмекеры. Разберемся, что можно получить у них.
Для бетторов максимально удобны промокоды, которые обеспечивают активацию бонуса без необходимости вносить собственные деньги. Условия незамысловаты, никаких сложных схем отыгрыша и многоразовой прокрутки. Такой фрибет — прекрасный способ сделать первые шаги в беттинге с минимальными рисками.
Партнерский проект