PARI: «Интер» обыграет «Аталанту» и выйдет в финал Суперкубка Италии

2 января в матче 1/2 финала Суперкубка Италии «Интер» сыграет с «Аталантой». Встреча состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

До начала игры букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, отдавая лишь небольшое предпочтение миланцам. На триумф «Интера» в основное время можно поставить по коэффициенту 2.25, что соответствует примерно 42% вероятности. Котировки на победу «Аталанты» по итогам 90 минут составляют 3.10 (около 31%). Ничья в линии PARI идет за 3.50 (приблизительно 27%).

Шансы «Интера» пробиться в финал Суперкубка также котируются выше. Поставить на итоговый успех чемпионов Италии с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно по коэффициенту 1.70. Аналогичная ставка на «Аталанту» доступна за 2.15.

По оценкам аналитиков PARI, команды Симоне Индзаги и Джан Пьеро Гасперини забьют на двоих как минимум три мяча. Ставки на тотал меньше 2.5 принимаются по коэффициенту 1.82. Если же результативность встречи окажется ниже, сыграет котировка 1.98. С высокой долей вероятности ни «Интеру», ни «Аталанте» не удастся провести этот матч «на ноль». Если соперники забьют друг другу, сыграет коэффициент 1.65. Котировки на противоположный вариант составляют 2.18. В последних десяти матчах между собой во всех турнирах команды шесть раз пробивали ТБ 2.5 и пять раз поражали ворота друг друга.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.00. Вероятность сухой победы любого из соперников оценивается коэффициентом 2.50. Если счет в матче откроет «Интер», сыграет ставка за 1.80. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «Аталанты» составляют 2.15.

«Интер» — действующий чемпион и обладатель Суперкубка Италии. «Аталанта» пробилась на турнир благодаря выходу в финал Кубка Италии и выступит в Саудовской Аравии впервые. Команды приехали в Эр-Рияд в статусе лидеров чемпионата. В их последней встрече в августе «Интер» разгромил «Аталанту» со счетом 4:0.

Саудовская Аравия в пятый раз принимает Суперкубок Италии, во второй раз турнир проводится в формате «финала четырех». В Эр-Рияд также приехали «Ювентус» и «Милан». PARI считает «Интер» главным фаворитом турнира, предлагая коэффициент 2.90 на итоговый триумф команды Индзаги. Следом идут «Ювентус» (3.33), «Милан» (4.00) и «Аталанта» (4.60).