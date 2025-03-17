Winline запустил акцию: «В каком матче Овечкин забросит 895-ю шайбу»

Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину осталось забить всего 8 голов, чтобы превзойти выдающееся достижение Уэйна Гретцки и выйти на первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. В преддверии рекорда Овечкина, Winline запускает акцию. Угадай, в каком именно матче форвард забросит 895-ю шайбу в регулярном сезоне, и букмекер удвоит твой выигрыш.

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На данный момент на счету российского нападающего 887 голов. У пока еще возглавляющего рейтинг самых метких снайперов НХЛ всех времен Гретцки - 894. Ближайший матч «Вашингтон Кэпиталз» состоится 19 марта. В этой игре «Столичные» примут на своей площадке «Детройт Ред Уингз».