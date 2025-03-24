Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
24 марта 14:51ГлавнаяНовости

Розыгрыш 22 000 000 рублей ко дню рождения БЕТСИТИ

Победитель получит 4 000 000 рублей
Валентин Васильев

БЕТСИТИ запускает масштабную акцию «Ставка на топ», приуроченную к 22-летию компании.

Розыгрыш пройдет с 24 марта по 25 апреля, участвовать в нем могут и новые, и действующие игроки. 

Для участия достаточно делать ставки от 500 рублей и коэффициентом 1.50 на сайте или в мобильном приложении БЕТСИТИ, а также выполнять специальные задания, которые будут обновляться каждые 4 дня.

За квалификационные ставки участники будут получать баллы рейтинга, а выполненные задания повысят множитель этих очков. Чем выше ставка и коэффициент и чем больше выполненных заданий, тем больше баллов пойдет в зачет акции.

Призовой фонд разделят топ-500 участников рейтинга, а победитель получит 4 000 000 рублей.

Присоединиться к «Ставке на топ» можно до 24 апреля.
Полные условия акции здесь.

Ранее по теме:Лучшие кэшбек бонусы букмекерских контор на сегодня
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров