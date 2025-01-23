Клиенты PARI: Соболенко победит Бадосу и выйдет в финал AO-2025

23 января Арина Соболенко сыграет с Паулой Бадосой в полуфинале Australian Open в женском одиночном разряде. Игра пройдет на корте комплекса «Мельбурн-Парк» и стартует не раньше, чем в 11:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Арину Соболенко. Ставки на победу белорусской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.30, что соответствует 74% вероятности. Заключить пари на успех Паулы Бадосы можно за 3.75. Вероятность ее триумфа составляет примерно 26%.

Практически все клиенты PARI согласны с раскладами букмекеров. 97% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Соболенко.

По оценкам аналитиков, фаворитке понадобится всего два сета, чтобы выйти в финал турнира. Поставить на победу белоруски со счетом 2:0 можно с коэффициентом 1.83. Если же Соболенко выиграет со счетом 2:1, сыграет ставка за 3.85. Победа испанской спортсменки в двух сетах котируется за 6.30, а с коэффициентом 7.20 можно поставить на ее победу со счетом 2:1 по сетам.

При этом аналитики ожидают, что соперницы сыграют минимум 21 гейм. Поставить на тотал больше 20.5 можно по коэффициенту 1.67, на тотал меньше 20.5 — по коэффициенту 2.07.

В линии PARI есть и другие интересные ставки на предстоящую встречу. К примеру, с коэффициентом 9.00 можно заключить пари на то, что хотя бы в одном сете будет счет 6:0 или 0:6.

Букмекеры не просто так отдают предпочтение белоруске — в ее пользу говорит история личных встреч, которая насчитывает уже семь матчей. В первых двух выиграла Бадоса, однако в последующих пяти неизменно побеждала Соболенко. В прошлый раз спортсменки встречались в июне 2024 года в третьем раунде Ролан Гаррос. В этом матче Арина одержала победу в двух сетах при счете 7:5, 6:1.

Соболенко прошла немало опасных соперниц на пути к полуфиналу. В текущем розыгрыше Australian Open белоруска одолела Слоан Стивенс, Джессику Манейро, Клару Таусон, Мирру Андрееву и Анастасию Павлюченкову. В свою очередь, Паула Бадоса победила Ван Синью, Талию Гибсон, Марту Костюк, Ольгу Данилович и Кори Гауфф.