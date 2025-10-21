Ведомости
Более 200 000 рублей поставил клиент PARI на матч «Арсенала» с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Одна из центральных афиш третьего тура
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

21 октября в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» примет «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Арсенал» в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компании PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры считают фаворитом вице-чемпиона Англии. Сделать ставку на победу «Арсенала» можно по коэффициенту 1.60, что соответствует примерно 61% вероятности.Котировки на ничью составляют 4.20 (около 23%). Победа «Атлетико» идет в линии PARI за 6.20 (приблизительно 16%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу английского топ-клуба. На победу «Арсенала» приходится около 88% от всего объема пари на три варианта исхода встречи. Еще 10% от общего оборота сделано на успех «Атлетико», а 2% — на ничью.

В Лондоне ожидается результативный футбол. По оценкам аналитиков PARI, командам Микеля Артеты и Диего Симеоне по силам забить на двоих как минимум три мяча. Это событие оценивается коэффициентом 1.90. Обратный вариант (не более двух мячей за игру) котируется за 1.93. На старте сезона (первые 12 матчей во всех турнирах) ставка на тотал больше 2.5 по голам сыграла в трех матчах с участием «Арсенала» и пяти — с участием «Атлетико».

Эксперты не ждут от команд обмена голами. Спрогнозировать это событие можно за 1.87. Если «Арсенал» и «Атлетико» забьют друг другу, сыграет коэффициент 1.93. Наиболее вероятным результатом игры считаются 1:0 и 2:0 в пользу хозяев за 7.00. Из игроков с наибольшей долей вероятности отличится Виктор Дьокереш. Ставки на гол шведского форварда «канониров» принимаются за 2.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч — 212 750 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на «Арсенал» с нулевой форой за 1.22. Общий коэффициент экспресса — 2.44.

«Арсенал» стартовал на общем этапе Лиги чемпионов с двух побед в двух матчах и входит в группу лидеров из шести команд. Также «канониры» идут на первом месте в АПЛ с 19 очками в восьми матчах. В активе «Атлетико» три очка из шести возможных в ЛЧ и промежуточное десятое место на общем этапе. В чемпионате Испании мадридский клуб занимает четвертое место с 16 очками в девяти матчах.

В новом формате Лиги чемпионов напрямую в плей-офф выходят восемь сильнейших команд по итогам общего (группового этапа). Аналитики PARI оценивают шансы «Арсенала» и «Атлетико» финишировать в топ-8 коэффициентами 1.16 и 4.30 соответственно. На победу «Арсенала» в турнире букмекеры дают котировку 8.00, а на триумф «Атлетико» — 40.00.

Новое