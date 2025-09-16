Ведомости
Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»

Неуступчивые баски доставят лондонцам проблем?
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

16 сентября «Атлетик» из Бильбао примет лондонский «Арсенал» в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что гости имеют больше шансов на успех. Ставки на победу «Арсенала» принимаются с коэффициентом 1.77, что соответствует вероятности 55%. Заключить пари на успех «Атлетика» можно за 5.10, если же команды поделят очки, сыграет ставка за 3.65. Вероятности этих исходов составляют примерно 19% и 26%.

Клиенты PARI уверены в победе англичан. Около 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Арсенала».

Букмекеры сомневаются, что встреча будет результативной. Так, поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.10, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.75. Аналитики не исключают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 2.02. Если же забьет только «Арсенал», сыграет ставка за 2.90.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI168 960 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.32 и включил в него пари на победу команды Микеля Артеты с форой (0). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.35.

Соперники встречались лишь единожды — в 2008 году лондонцы победили «Атлетик» в товарищеском матче со счетом 3:0. Тем не менее букмекеры не ждут повторения этого сценария. Наиболее вероятным результатом встречи считается победа «канониров» со счетом 1:0. Ставки на такое развитие событий принимают с коэффициентом 6.50.

«Арсенал» — один из фаворитов Лиги чемпионов, поставить на итоговый успех лондонского клуба можно с коэффициентом 9.00. На то, что «канониры» займут место в топ-8 по итогам общего этапа, предлагают котировку 1.45.

Шансы «Атлетика» выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне оценили в 80.00. На то, что баскиокажутся по итогам общего этапа на местах с 9-го по 24-е и продолжат борьбу в стыковых матчах, предлагают котировку 1.63.

Лига чемпионов второй год подряд проходит в новом формате. 36 команд составляют общую турнирную таблицу. Каждый клуб на первом этапе сыграет восемь матчей — по четыре дома и в гостях. Лучшие восемь команд пройдут напрямую в плей-офф, занявшие 9-24 места сыграют стыковые матчи, а худшие 12 коллективов завершат евросезон. 

Новое