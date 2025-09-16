Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»

16 сентября «Атлетик» из Бильбао примет лондонский «Арсенал» в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что гости имеют больше шансов на успех. Ставки на победу «Арсенала» принимаются с коэффициентом 1.77, что соответствует вероятности 55%. Заключить пари на успех «Атлетика» можно за 5.10, если же команды поделят очки, сыграет ставка за 3.65. Вероятности этих исходов составляют примерно 19% и 26%.

Клиенты PARI уверены в победе англичан. Около 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Арсенала».

Букмекеры сомневаются, что встреча будет результативной. Так, поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.10, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.75. Аналитики не исключают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 2.02. Если же забьет только «Арсенал», сыграет ставка за 2.90.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 168 960 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.32 и включил в него пари на победу команды Микеля Артеты с форой (0). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.35.

Соперники встречались лишь единожды — в 2008 году лондонцы победили «Атлетик» в товарищеском матче со счетом 3:0. Тем не менее букмекеры не ждут повторения этого сценария. Наиболее вероятным результатом встречи считается победа «канониров» со счетом 1:0. Ставки на такое развитие событий принимают с коэффициентом 6.50.

«Арсенал» — один из фаворитов Лиги чемпионов, поставить на итоговый успех лондонского клуба можно с коэффициентом 9.00. На то, что «канониры» займут место в топ-8 по итогам общего этапа, предлагают котировку 1.45.

Шансы «Атлетика» выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне оценили в 80.00. На то, что баскиокажутся по итогам общего этапа на местах с 9-го по 24-е и продолжат борьбу в стыковых матчах, предлагают котировку 1.63.

Лига чемпионов второй год подряд проходит в новом формате. 36 команд составляют общую турнирную таблицу. Каждый клуб на первом этапе сыграет восемь матчей — по четыре дома и в гостях. Лучшие восемь команд пройдут напрямую в плей-офф, занявшие 9-24 места сыграют стыковые матчи, а худшие 12 коллективов завершат евросезон.