Клиент PARI поставил 1 800 0000 рублей на победу «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Д

9 апреля «Барселона» и дортмундская «Боруссия» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Коэффициент на успех «Барселоны» — 1.33, что соответствует примерно 73% вероятности. Поставить на то, что выиграют подопечные Нико Ковача, можно за 9.35 (около 10%). Ничья котируется за 6.00 (приблизительно 17%).

На успех сине-гранатовых по сумме двух матчей можно сделать ставку с коэффициентом 1.23. Пари на итоговую победу «Боруссии» доступно за 4.30.

Клиенты PARI уверены в успехе «Барселоны». На команду Ханса-Дитера Флика приходится около 91% от общего обьема ставок на исход первого матча. Примерно 8% сделано на победу «шмелей», еще приблизительно 1% — на ничью. На рынке выхода в полуфинал соотношение 99% на 1% в пользу каталонцев.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.35. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 3.15.

Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Барселона», и «Боруссия», сыграет коэффициент 1.70. Обратный исход идет за 2.18. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.35.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа хозяев 2:0 за 8.50. На то, что счет в матче откроет «Барселона», можно поставить за 1.27. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении дортмундцев составляют 3.65.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 800 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Барселоны» за 1.33. В случае успеха чистый выигрыш составит 594 000 рублей.

«Барселона» идет на беспроигрышной серии из 22 матчей во всех турнирах. Подопечные Ханса-Дитера Флика лидируют в Ла Лиге, опережая «Реал» на четыре очка. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы прошли «Бенфику» (1:0, 3:1). Поставить на победу сине-гранатовых в турнире можно за 3.80, а вероятность выхода в финал аналитики оценили котировкой 2.00.

«Боруссия» занимает восьмое место в Бундеслиге. «Шмели» выиграли два своих последних матча — у «Майнца» (3:1) и «Фрайбурга» (4:1). В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Нико Ковача оказалась сильнее «Лилля» (1:1, 2:1). Шансы дортмундцев завоевать главный еврокубок в этом сезоне оценили коэффициентом 50.00, а пари на выход в финал доступно за 15.00.

Команды встречались на общем этапе Лиги чемпионов этого сезона. Тогда в Германии «Барселона» победила со счетом 3:2.