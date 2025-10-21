Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Байером» в третьем туре ЛЧ

Во вторник, 21 октября, в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют немецкий «Байер Леверкузен» и французский «ПСЖ». Встреча пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд перед матчем, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке экспертов, явным фаворитом сегодняшней встречи является «ПСЖ». Сделать ставку на победу гостевой команды можно по коэффициенту 1.65, что соответствует примерно 58% вероятности. Шансы на успех «Байера» оцениваются котировкой 4.90 (около 19%). Ничья в матче идет в линии за 4.15, что эквивалентно приблизительно 23% вероятности.

Клиенты PARI и вовсе считают парижан безоговорочным фаворитом матча. В общем обороте ставок на исход сегодняшней встречи почти 99% приходится на победу «ПСЖ». Тогда как суммарная доля пари, заключенных на успех «Байера» или на ничью в матче, едва превышает показатель в один процент.

Эксперты PARI ожидают от команд довольно результативного матча, в котором будет забито по меньшей мере три мяча. Поставить на соответствующий исход можно по коэффициенту 1.55, в обратном случае сыграет ставка за 2.40. Если же команды пробьют тотал больше 3.5 голов, зайдет пари за 2.30. Вероятность обмена голами котируется за 1.60, тогда как противоположный вариант оценен котировкой 2.30. Самыми вероятными авторами забитых голов в матче являются футболисты «ПСЖ» Усман Дембеле (2.15), Гонсалу Рамуш (2.35) и Дезире Дуэ (2.60). Среди игроков «Байера» наибольшие шансы отличиться имеет камерунский нападающий Кристиан Кофане — его гол доступен в линии по коэффициенту 3.85.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч составляет 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из тринадцати событий с общим коэффициентом 9.40, куда включил и пари на ничью или победу парижан. На момент ставки такой исход был доступен по коэффициенту 1.17. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 1 260 000 рублей.

В линии PARI также можно спрогнозировать итоги выступления команд в общем этапе Лиги чемпионов. «ПСЖ», будучи действующим обладателем турнира, и в этом сезоне является главным фаворитом текущего розыгрыша — поставить на первое место парижской команды можно по коэффициенту 3.00. Тем более что команда Луиса Энрике с места в карьер подтвердила свои претензии на повторный успех, начав турнир с побед над «Аталантой» (4:0) и «Барселоной» (2:1).

Что касается «Байера», то команда в текущем сезоне пережила уже две смены тренера, что негативно сказалось на перспективах «аспириновых». По оценке аналитиков, леверкузенский клуб, начавший текущий розыгрыш ЛЧ с ничьих с «Копенгагеном» (2:2) и «ПСВ» (1:1) в состоянии бороться лишь за места с 9-го по 24-го в турнирной таблице. Соответствующая ставка доступна по коэффициенту 1.57.