«Бавария» — фаворит матча с дортмундской «Боруссией» в седьмом туре Бундеслиги

18 октября «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках седьмого тура Бундеслиги. Соперники встретятся на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу «Баварии» принимают с коэффициентом 1.35, что соответствует 70% вероятности. Поставить на успех «Боруссии» можно за 7.40, а на ничью — за 5.50. Вероятности этих исходов составляют примерно 13% и 17%.



Клиенты PARI не сомневаются в победе баварцев. На команду Венсана Компани приходится около 94% от общего объема ставок на исход матча.

Аналитики ожидают результативный матч. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.35, а обратный исход доступен за 3.10.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче смогут отличиться обе команды. Если забьют и мюнхенцы, и «Боруссия», сыграет ставка за 1.57. Заключить пари на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника, можно с котировкой 2.35. На гол в первые 15 минут матча можно поставить за 2.25.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 221 760 рублей. Один из игроков собрал экспресс из 15 событий с общим коэффициентом 5.72 и включил в него пари на то, что баварцы не проиграют. Аналитики оценили вероятность такого развития событий котировкой 1.08. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 1 046 707 рублей.

«Бавария» выиграла все шесть туров на старте чемпионата и лидирует в Бундеслиге. Более того, мюнхенцы победили во всех десяти официальных матчах сезона. Поставить на чемпионство команды Венсана Компани можно с коэффициентом 1.06.

«Боруссия» идет на второй позиции, набрав в шести матчах 14 очков. В последнем своей встрече команда Нико Ковача сыграла вничью с «Лейпцигом» (1:1). Поставить на итоговый успех «шмелей» в Бундеслиге можно за 17.00. На то, что дортмундцы завершат сезон в топ-2, предлагают коэффициент 2.30.