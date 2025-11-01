PARI: BB Team победит Team Yandex и пройдет в гранд-финал FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

1 ноября определится первый финалист турнира FISSURE PLAYGROUND по Dota 2. За выход в финал поспорят две СНГ-команды — BB Team и Team Yandex. Серия в формате best-of-3 начнется в 17:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

BB Team в полуфинале верхней сетки достаточно сенсационно обыграла Team Spirit со счетом 2:1. Поставить на победу состава gpK~ в грядущем поединке можно с котировкой 1.70. Точный счет 2:0 в пользу BB Team доступен за 2.55. Коэффициент на ростер gpk~ с форой по фрагам (-3.5) составляет 1.73, а с форой (-7.5) — 2.12. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87. Индивидуальный тотал gpK~ на первой карте больше 7.5 доступен за 1.95.

Team Yandex стала открытием чемпионата — по ходу турнира коллектив уже обыграл Heroic, Aurora, Tundra и MOUZ. Вероятность того, что состав Watson пройдет в гранд-финал, оценивается котировкой 2.15. Коэффициент на Team Yandex с форой по картам (+1.5) составляет 1.35, а с форой (-1.5) — 4.00. Team Yandex один из лидеров FISSURE PLAYGROUND по среднему количеству фрагов — более 27 за карту. Вероятность того, что команда сделает более 53.5 фрагов за всю серию, оценивается котировкой 1.90. Керри команды Watson сейчас является лучшим игроком ивента по среднему количеству фрагов — девять за карту. Его индивидуальный тотал в первой игре серии больше 6.5 доступен за 1.85.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе состава gpK~. На победу BB Team приходится более 92% от общего оборота пари на исход матча.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. На чемпионство BB Team аналитики дают котировку 2.70. Вероятность того, что трофей завоюет Team Yandex, оценивается коэффициентом 4.40.