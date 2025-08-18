Ведомости
Эдуард Вартанян одержал победу над Ахмедом Алиевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Минске

Состязание было посвящено памяти Виктора Цоя
Валентин Васильев

Турнир прошел 16 августа на «Минск Арене».

В главном бою вечера россиянин победил соотечественника техническим нокаутом во втором раунде. При этом в первом раунде Алиев отправил Вартаняна в нокдаун. Эта победа стала для бойца 10-й подряд.

В соглавном бою вечера белорус Вадим Ролич победил соотечественника Петра Романкевича удушающим приемом.

Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске был посвящен памяти Виктора Цоя (музыкант погиб 35 лет назад) и прошел в рок-тематике. Бойцы выходили в октагон под песни группы «Кино», которые исполняла кавер-группа, а специально для турнира был выпущен рок-мерч — «вареные» футболки и кастомные кожаные куртки. 

Ранее по теме:«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»

Рекомендуем

