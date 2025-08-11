Баскетбольный клуб «ПАРМА» сменил название на «БЕТСИТИ ПАРМА»

Соглашение рассчитано на три года. Теперь клуб будет носить название «БЕТСИТИ ПАРМА», а брендинг букмекера будет нанесен на майку и шорты, а также на арене УДС «Молот», где команда проводит домашние матчи.

Также стороны презентовали новый логотип клуба, в который интегрировано название букмекера.

В рамках сотрудничества планируется проведение совместных мероприятий для болельщиков — розыгрыши призов и подарков, яркие матчдэи, промоакции, спецпроекты и многое другое.

СЕО «БЕТСИТИ» Нестеров:

— Для нас это знаковое событие — впервые в истории «БЕТСИТИ» мы становимся титульным партнером баскетбольного клуба. «БЕТСИТИ ПАРМА» — это не просто смена названия, а начало большого пути, который открывает новые возможности как для клуба, так и для нашей компании. Баскетбол, как один из самых зрелищных и динамичных видов спорта, идеально соответствует нашей философии — мы ценим драйв и яркие эмоции. А Пермь — город с богатыми баскетбольными традициями, и мы рады стать частью этого наследия, вдохнув новую энергию в любимую игру пермских болельщиков.

Президент БК «БЕТСИТИ ПАРМА» Сергей Богуславский:

— Мы рады, что БЕТСИТИ, один их крупнейших брендов, работающих на букмекерском рынке России, принял решение стать партнером БК «ПАРМА». Это важное событие с учетом того, какое значение придает наше государство поддержке спорта со стороны беттинговых компаний. Мы уверены, что долгосрочное сотрудничество с «БЕТСИТИ» (договор подписан на три года), сделает наш продукт еще интереснее и зрелищнее для болельщиков. До встречи на баскетболе!