Клиенты PARI: «Челси» нанесет «Аяксу» третье поражение подряд в ЛЧ

22 октября «Челси» сыграет с «Аяксом» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Соперники встретятся на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу «Челси» принимаются по коэффициенту 1.25, что соответствует 76% вероятности. Поставить на успех «Аякса» можно за 10.00, а на ничью — за 6.30. Эти котировки выражают вероятности 9% и 15%.

Клиенты PARI ставят на фаворита. 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Челси». Один из клиентов поставил 310 000 рублей на успех лондонцев в составе экспресса из двух событий. Вторая ставка пришлась на победу «Баварии» в матче с «Брюгге». Суммарный коэффициент купона составил 1.47.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три мяча. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.40, тотал меньше 2.5 котируется за 2.80. При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.75. Если же забьет только «Челси», сыграет ставка за 2.20.

«Аристократы» начали общий этап с поражения от «Баварии» (1:3), но затем смогли реабилитироваться в матче с «Бенфикой» (1:0). Сейчас лондонцы занимают 19-е место в турнирной таблице. PARI предлагает коэффициент 20.00 на то, что команда Энцо Марески сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Аякс» же пока даже не забил ни одного гола, проиграв «Интеру» (0:2) и «Марселю» (0:4). Если амстердамцы смогут совершить сенсацию и выиграть турнир, сыграет ставка за 350.00.