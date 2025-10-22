Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



22 октября 9:38ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Челси» нанесет «Аяксу» третье поражение подряд в ЛЧ

99% от общего объема ставок на исход — на победу «Челси».
Руслан Ипполитов

22 октября «Челси» сыграет с «Аяксом» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Соперники встретятся на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу «Челси» принимаются по коэффициенту 1.25, что соответствует 76% вероятности. Поставить на успех «Аякса» можно за 10.00, а на ничью — за 6.30. Эти котировки выражают вероятности 9% и 15%.

Клиенты PARI ставят на фаворита. 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Челси». Один из клиентов поставил 310 000 рублей на успех лондонцев в составе экспресса из двух событий. Вторая ставка пришлась на победу «Баварии» в матче с «Брюгге». Суммарный коэффициент купона составил 1.47.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три мяча. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.40, тотал меньше 2.5 котируется за 2.80. При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.75. Если же забьет только «Челси», сыграет ставка за 2.20.

«Аристократы» начали общий этап с поражения от «Баварии» (1:3), но затем смогли реабилитироваться в матче с «Бенфикой» (1:0). Сейчас лондонцы занимают 19-е место в турнирной таблице. PARI предлагает коэффициент 20.00 на то, что команда Энцо Марески сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Аякс» же пока даже не забил ни одного гола, проиграв «Интеру» (0:2) и «Марселю» (0:4). Если амстердамцы смогут совершить сенсацию и выиграть турнир, сыграет ставка за 350.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Новости
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Новости
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Новости

Новое