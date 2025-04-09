Клиент PARI поставил 750 000 рублей на «Челси» против «Легии» в Лиге конференций

17 апреля в ответном матче ¼ финала Лиги конференций лондонский «Челси» примет варшавскую «Легию» на «Стэмфорд Бридж». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Челси» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.25, что соответствует примерно 79% вероятности. Триумф «Легии» котируется за 11.50 (около 7%). Ничья оценивается в 6.50 (примерно 14%).

Клиенты PARI также уверены в успехе английского клуба. На победу «Челси» приходится почти весь оборот пари на исход встречи.

Один из игроков поставил 743 960 рублей на успех лондонцев в составе экспресса из пяти футбольных матчей с суммарным коэффициентом 7.40.

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.40. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.90. Первая игра в Варшаве завершилась победой «Челси» 3:0.

Самым вероятным исходом матча считается победа «синих» со счётом 2:0. Она котируется за 7.50. Повторение результата первого матча ¼ (3:0 в пользу «Челси») оценивается в 8.50.

«Челси» — сильнейшая команда общего этапа Лиги Конференций этого сезона. Подопечные Энцо Марески заняли первое место в таблице, победив во всех шести играх на старте турнира. В ⅛ финала «синие» были сильнее «Копенгагена» (2:1, 1:0). «Синие» остаются главным претендентом на победу в турнире. Если «Челси» станет триумфатором нынешнего сезона Лиги Конференций, сыграет ставка за 1.45.

«Легия» удачно провела общий этап. Варшавская команда заняла седьмое место, одержав четыре победы в шести матчах, что позволило ей избежать стыковых игр. В ⅛ финала «Легия» не без труда прошла норвежский «Мольде» (2:3, 2:0). Выход в финал польской команды будет сенсацией: поставить на это можно с коэффициентом 60.00. После поражения в первой игре с «Челси» «Легия» оступилась и в чемпионате Польши: варшавский клуб с минимальным счетом уступил «Ягеллонии Белосток».