Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над махачкалинском «Динамо» в Кубке России

Матч откроет шестой тур группового этапа Пути РПЛ
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

21 октября «Спартак» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и начнется в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Несмотря на то, что махачкалинцы еще ни разу не проиграли в Кубке в этом сезоне, аналитики PARI считают, что гости имеют больше шансов на успех. Ставки на победу «Спартака» в основное время принимаются по коэффициенту 1.85, что соответствует 51% вероятности. Поставить на успех «Динамо» можно за 4.50, а на ничью — за 3.55. Вероятности этих исходов составляют примерно 22% и 27%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 97% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Спартака». Один из клиентов поставил 110 000 рублей на победу красно-белых в составе экспресса из двух событий с суммарным коэффициентом 2.55. Вторая ставка пришлась на победу ЦСКА в матче с «Акроном».

По оценкам аналитиков, предстоящая игра вполне может пойти по низовому сценарию. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.03, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.78. При этом букмекеры не исключают обмен голами и оценивают такое развитие событий коэффициентом 1.90.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ДИНАМО» (МАХАЧКАЛА) — «СПАРТАК»

«Динамо» обыграл всех соперников на групповом этапе и занимает первое место в группе С. Первая встреча махачкалинцев со «Спартаком» состоялась 12 августа и завершилась победой команды Хасанби Биджиева в серии пенальти при счете 1:1. Что же касается «Спартака», то красно-белые одержали три победы на групповом этапе и занимают второе место в своем квартете. 

«Спартак» считается одним из фаворитов Кубка России в этом сезоне — ставки на победу москвичей принимаются по коэффициенту 5.50. А вот от «Динамо» букмекеры не ждут сенсаций, несмотря на успехи в групповом этапе. Если махачкалинцы все же сумеют взять кубок, сыграет ставка за 60.00.

Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
