Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над махачкалинском «Динамо» в Кубке России

21 октября «Спартак» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и начнется в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Несмотря на то, что махачкалинцы еще ни разу не проиграли в Кубке в этом сезоне, аналитики PARI считают, что гости имеют больше шансов на успех. Ставки на победу «Спартака» в основное время принимаются по коэффициенту 1.85, что соответствует 51% вероятности. Поставить на успех «Динамо» можно за 4.50, а на ничью — за 3.55. Вероятности этих исходов составляют примерно 22% и 27%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 97% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Спартака». Один из клиентов поставил 110 000 рублей на победу красно-белых в составе экспресса из двух событий с суммарным коэффициентом 2.55. Вторая ставка пришлась на победу ЦСКА в матче с «Акроном».

По оценкам аналитиков, предстоящая игра вполне может пойти по низовому сценарию. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.03, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.78. При этом букмекеры не исключают обмен голами и оценивают такое развитие событий коэффициентом 1.90.

«Динамо» обыграл всех соперников на групповом этапе и занимает первое место в группе С. Первая встреча махачкалинцев со «Спартаком» состоялась 12 августа и завершилась победой команды Хасанби Биджиева в серии пенальти при счете 1:1. Что же касается «Спартака», то красно-белые одержали три победы на групповом этапе и занимают второе место в своем квартете.

«Спартак» считается одним из фаворитов Кубка России в этом сезоне — ставки на победу москвичей принимаются по коэффициенту 5.50. А вот от «Динамо» букмекеры не ждут сенсаций, несмотря на успехи в групповом этапе. Если махачкалинцы все же сумеют взять кубок, сыграет ставка за 60.00.