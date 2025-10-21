Динамо Махачкала - Спартак, 21 октября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Ровно год назад, 22 октября, «Динамо» со «Спартаком» соперничали ровно на этой же стадии Кубка на «Анжи Арене». Тогда уже вроде бы немотивированные москвичи минимально выиграли - 1:0. Теперь клубы поспорят за первое место в своей четверке: «Ростов» с «Пари НН» из борьбы за топ-2 давно выключились.

Махачкалинцы пока не знают поражений в Кубке. Результаты дагестанского коллектива во втором по значимости турнире прилично контрастируют с положением дел в чемпионате. В РПЛ они не могут выиграть уже пять матчей, причем за все это время лишь раз поразили чужие ворота. С атакой у Хасанби Биджиева большие проблемы.

Впрочем, спартаковцы сейчас тоже выглядят не лучшим образом. Нестабильность в чемпионате способствует усилению слухов о возможной отставке Деяна Станковича. Спокойствию в коллективе они, естественно, не способствуют. Но здесь и сейчас над футболистами не будет довлеть ответственность за результат. Они выйдут поиграть в удовольствие. Так что и хозяева наконец-то должны преуспеть в наступлении, а гости с таким подбором исполнителей по умолчанию должны поражать чужие ворота в каждой игре. Наш прогноз - обе забьют.