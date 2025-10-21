Ведомости
19 октября 8:13ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Динамо Махачкала - Спартак, 21 октября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Игра за первое место!
Валентин Васильев

На этой неделе завершится групповой этап Кубка России по футболу. Шестой тур откроет гарантированно упорная встреча в Дагестане. В гости к махачкалинскому «Динамо» едет московский «Спартак». Попробуем предугадать сценарий матча в Кайпийске, исходя из формы команд, истории личных встреч и актуальных статистических трендов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

15.09.2024, Вс

19:00 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 4.90

Х - 3.60

П2 - 1.74

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа C, 6-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» Махачкала2225-5
«Спартак»2225-5

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.10.2025«Динамо» (Махачкала)

0:2

«Краснодар»

РПЛ

05.10.2025«Балтика»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

02.10.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1, пен. 4:2

«Ростов»

FONBET  Кубок России

28.09.2025«Динамо» (Махачкала)

0:0

«Сочи»

РПЛ

20.09.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.10.2025«Спартак»

1:1

«Ростов»

РПЛ

05.10.2025ЦСКА

3:2

«Спартак»

РПЛ

01.10.2025«Пари НН»

1:2

«Спартак»

Кубок России

29.09.2025«Спартак»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

21.09.2025«Спартак»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Обе команды досрочно обеспечили себе место в плей-офф Пути РПЛ и в личной встрече выяснят, кто больше достоин итогового первого места. 

КомандыИВНПМО
1. Динамо Махачкала53208-413
2. Спартак531110-410
3. Ростов51134-84
4. Пари НН51043-83

Прогноз на матч

Свернуть

Ровно год назад, 22 октября, «Динамо» со «Спартаком» соперничали ровно на этой же стадии Кубка на «Анжи Арене». Тогда уже вроде бы немотивированные москвичи минимально выиграли - 1:0. Теперь клубы поспорят за первое место в своей четверке: «Ростов» с «Пари НН» из борьбы за топ-2 давно выключились.

Махачкалинцы пока не знают поражений в Кубке. Результаты дагестанского коллектива во втором по значимости турнире прилично контрастируют с положением дел в чемпионате. В РПЛ они не могут выиграть уже пять матчей, причем за все это время лишь раз поразили чужие ворота. С атакой у Хасанби Биджиева большие проблемы. 

Впрочем, спартаковцы сейчас тоже выглядят не лучшим образом. Нестабильность в чемпионате способствует усилению слухов о возможной отставке Деяна Станковича. Спокойствию в коллективе они, естественно, не способствуют. Но здесь и сейчас над футболистами не будет довлеть ответственность за результат. Они выйдут поиграть в удовольствие. Так что и хозяева наконец-то должны преуспеть в наступлении, а гости с таким подбором исполнителей по умолчанию должны поражать чужие ворота в каждой игре. Наш прогноз - обе забьют.  

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» покажет канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»Видеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы), Мрезиг (дисквалификация)

«Спартак»: Бабич (травма), Зорин  (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Спартак»:

Позиция«Динамо» Махачкала«Спартак»Позиция
Вратарь27. Волк1. ПомазунВратарь
Защитник77. Сундуков82. ХлусевичЗащитник
Защитник24. Аларкон3. ВуЗащитник
Защитник43. Ахмедов88. ГузиевЗащитник
Защитник22. Мохамед Аззи14. СамошниковЗащитник
Защитник13. Кагермазов47. ЗобнинПолузащитник
Полузащитник 21 Джабраилов5. БаркоПолузащитник 
Полузащитник9. Магомедов24. МассалыгаПолузащитник
Полузащитник53. Гаджиев27. ДмитриевПолузащитник
Нападающий7. Мастури77. БонгондаПолузащитник
Нападающий25. Агаларов9. УгальдеНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БЕТСИТИ установила высокий коэффициент на победу дагестанского клуба в основное время - 4.90. Ничья котируется в конторе за 3.60, а успех москвичей - за 1.74.

Получить до 100 000 рублей от БЕТСИТИ

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Динамо» (Махачкала) - «Спартак»?

Эксперты оценили вероятность успеха гостей примерно в 55%. Хотя в личных встречах у команд пока полное равенство: по две победы, ничьи и поражения. 

С каким счетом завершится матч «Динамо» (Махачкала) - «Спартак»?

По мнению аналитиков, наиболее вероятный счет в матче - 0:1. Ставки на этот вариант БЕТСИТИ принимает по котировке 5.90.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Спартак»?

Федеральный «Матч ТВ»  покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Динамо» (Махачкала) - «Спартак»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. 

