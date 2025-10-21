Динамо Махачкала - Спартак, 21 октября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

На этой неделе завершится групповой этап Кубка России по футболу. Шестой тур откроет гарантированно упорная встреча в Дагестане. В гости к махачкалинскому «Динамо» едет московский «Спартак». Попробуем предугадать сценарий матча в Кайпийске, исходя из формы команд, истории личных встреч и актуальных статистических трендов.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа C, 6-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» Махачкала
|2
|2
|2
|5-5
|«Спартак»
|2
|2
|2
|5-5
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.10.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:2
«Краснодар»
РПЛ
|05.10.2025
|«Балтика»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|02.10.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1, пен. 4:2
«Ростов»
FONBET Кубок России
|28.09.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:0
«Сочи»
РПЛ
|20.09.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.10.2025
|«Спартак»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|05.10.2025
|ЦСКА
3:2
«Спартак»
РПЛ
|01.10.2025
|«Пари НН»
1:2
«Спартак»
Кубок России
|29.09.2025
|«Спартак»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|21.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Обе команды досрочно обеспечили себе место в плей-офф Пути РПЛ и в личной встрече выяснят, кто больше достоин итогового первого места.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Динамо Махачкала
|5
|3
|2
|0
|8-4
|13
|2. Спартак
|5
|3
|1
|1
|10-4
|10
|3. Ростов
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|4. Пари НН
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
Ровно год назад, 22 октября, «Динамо» со «Спартаком» соперничали ровно на этой же стадии Кубка на «Анжи Арене». Тогда уже вроде бы немотивированные москвичи минимально выиграли - 1:0. Теперь клубы поспорят за первое место в своей четверке: «Ростов» с «Пари НН» из борьбы за топ-2 давно выключились.
Махачкалинцы пока не знают поражений в Кубке. Результаты дагестанского коллектива во втором по значимости турнире прилично контрастируют с положением дел в чемпионате. В РПЛ они не могут выиграть уже пять матчей, причем за все это время лишь раз поразили чужие ворота. С атакой у Хасанби Биджиева большие проблемы.
Впрочем, спартаковцы сейчас тоже выглядят не лучшим образом. Нестабильность в чемпионате способствует усилению слухов о возможной отставке Деяна Станковича. Спокойствию в коллективе они, естественно, не способствуют. Но здесь и сейчас над футболистами не будет довлеть ответственность за результат. Они выйдут поиграть в удовольствие. Так что и хозяева наконец-то должны преуспеть в наступлении, а гости с таким подбором исполнителей по умолчанию должны поражать чужие ворота в каждой игре. Наш прогноз - обе забьют.
В прямом эфире встречу между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» покажет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы), Мрезиг (дисквалификация)
«Спартак»: Бабич (травма), Зорин (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Спартак»:
|Позиция
|«Динамо» Махачкала
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|1. Помазун
|Вратарь
|Защитник
|77. Сундуков
|82. Хлусевич
|Защитник
|Защитник
|24. Аларкон
|3. Ву
|Защитник
|Защитник
|43. Ахмедов
|88. Гузиев
|Защитник
|Защитник
|22. Мохамед Аззи
|14. Самошников
|Защитник
|Защитник
|13. Кагермазов
|47. Зобнин
|Полузащитник
|Полузащитник
|21 Джабраилов
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|24. Массалыга
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Гаджиев
|27. Дмитриев
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Мастури
|77. Бонгонда
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Агаларов
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Деян Станкович
|Главный тренер
БЕТСИТИ установила высокий коэффициент на победу дагестанского клуба в основное время - 4.90. Ничья котируется в конторе за 3.60, а успех москвичей - за 1.74.
Эксперты оценили вероятность успеха гостей примерно в 55%. Хотя в личных встречах у команд пока полное равенство: по две победы, ничьи и поражения.
По мнению аналитиков, наиболее вероятный счет в матче - 0:1. Ставки на этот вариант БЕТСИТИ принимает по котировке 5.90.
Федеральный «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба.