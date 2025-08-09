Ведомости
Энтони Эрнандес победит Романа Долидзе на турнире UFC в Лас-Вегасе, считают в PARI

Рейтинговый бой в среднем весе
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

10 августа в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC on ESPN 72, главным событием которого станет поединок топовых средневесов Романа Долидзе и Энтони Эрнандеса. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.

Аналитики PARI считают фаворитом поединка Энтони Эрнандеса. Ставки на победу американца принимаются по коэффициенту 1,35, что соответствует 70% вероятности. Поставить на успех Романа Долидзе можно за 3,33, ничья идет за 62,00. Вероятности этих исходов составляют примерно 29% и 1%.

Клиенты PARI также склоняются к победе фаворита. 74% от общего объема ставок на исход боя приходится на успех Эрнандеса.

Американец идет на серии из семи побед, пять из которых он добыл нокаутами и приемами. Учитывая, что Долидзе также умеет финишировать соперников, у судей есть все шансы остаться не у дел. Заключить пари на то, что поединок пройдет всю дистанцию, можно с коэффициентом 2,22. Если же бой завершится досрочно, сыграет ставка за 1,62.

Наиболее вероятным исходом схватки считается победа Энтони Эрнандеса по очкам. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 2,95. Если Флаффи победит нокаутом, сыграет коэффициент 4,70, а прием в его исполнении котируется за 3.30.

А вот наиболее вероятным ключом к успеху для Романа букмекеры видят его тяжелые кулаки. Поставить на нокаут от грузина можно по коэффициенту 6,70. Сабмишен в исполнении Долидзе котируется за 15,00, а судейское решение в его пользу идет за 7,50.

Роману придется быть очень осторожным как в стойке, так и в партере, чтобы не попасться на гильотину — излюбленный прием Эрнандеса, который принес ему пять побед в карьере. PARI предлагает коэффициент 11,00 на то, что американец сможет выполнить этот удушающий захват в Лас-Вегасе.

