Роман Долидзе — Энтони Эрнандес, 10 августа: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между грузином Романом Долидзе и американцем Энтони Эрнандесом. Кто продлит победную серию и упрочит свое положение в топ-10?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Долидзе
Эрнандес
Грузия
Страна
США
37
Возраст
31
18
Бои
17
15 (8 / 3 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (3 / 8 / 3)
3 (0 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 1 / 0)
0
Без результата
1
188
Рост (см)
183
193
Размах рук (см)
190,5
104
Размах ног (см)
101,5
Родился в Батуми, а в возрасте 20 лет переехал в Украину, где начал заниматься боевыми искусствами. Освоил самбо, бразильское джиу-джитсу, грэпплинг. В профессиональных MMA выступает с 2016 года. В 2018-м стал чемпионом WWFC в полутяжелом весе и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. Дебютировал в лиге летом 2020-го, так как до этого был дисквалифицирован за допинг. В 2021 году перешел в средний вес и в UFC выиграл в этой категории в шести боях, а уступил в трех. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в марте одолел Марвина Веттори в реванше единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Бросил учебу в колледже ради занятий смешанными единоборствами. По любителям выиграл 9 из 10 боев, а в 2014 году дебютировал на профессиональном уровне. Стал чемпионом LFA в среднем весе, в 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но впоследствии бой был признан несостоявшимся из-за положительного теста Эрнандеса на марихуану. Однако американец все же начал выступления в UFC, где выиграл восемь поединков и уступил в двух. На данный момент идет на серии из семи побед. В последнем бою в феврале одолел Брендана Аллена единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Не верят букмекеры в Долидзе, и наверняка это связано, прежде всего, с мастерством Эрнандеса в партере. Американец на нижнем этаже действует очень вариативно и остро. Однако у грузина достаточно хорошие оборонительные навыки, чтобы как минимум выглядеть конкурентоспособно в борьбе. Более того, за счет жесткости и силы Долидзе даже может хотя бы какое-то время контролировать соперника в партере.
Впрочем, грузин наверняка сделает ставку на работе в стойке. Эрнандес неплох на верхнем этаже, но всё же обычно использует ударную технику в комбинации с борьбой и попытками тейкдаунов. А вот Долидзе может ему навязать довольно интенсивную и агрессивную разборку в стойке и тем самым доставить немало проблем.
Резюмируя, грузин на бумаге отнюдь не выглядит таким аутсайдером, как рисуют букмекеры. В частности, он гораздо более непредсказуем, чем Эрнандес. И в первых раундах у Долидзе есть хорошие шансы если не потрясти соперника, то набрать судейские очки. А вот дальше многое будет зависеть от выносливости, с которой у грузина регулярно возникают проблемы.
Таким образом, ставка на исход в данном поединке представляет не лучшим вариантом, особенно с таким разрывом в коэффициентах. Вместо нее заиграем линию на тотал. Ждем конкурентный поединок без быстрой развязки.
Турнир UFC on ESPN 72 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 9 августа, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (10 августа), поэтому главный бой Долидзе — Эрнандес стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» прямой эфир начнется в полночь по московскому времени.
Основной кард
Прелимы