Роман Долидзе — Энтони Эрнандес, 10 августа: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Не верят букмекеры в Долидзе, и наверняка это связано, прежде всего, с мастерством Эрнандеса в партере. Американец на нижнем этаже действует очень вариативно и остро. Однако у грузина достаточно хорошие оборонительные навыки, чтобы как минимум выглядеть конкурентоспособно в борьбе. Более того, за счет жесткости и силы Долидзе даже может хотя бы какое-то время контролировать соперника в партере.

Впрочем, грузин наверняка сделает ставку на работе в стойке. Эрнандес неплох на верхнем этаже, но всё же обычно использует ударную технику в комбинации с борьбой и попытками тейкдаунов. А вот Долидзе может ему навязать довольно интенсивную и агрессивную разборку в стойке и тем самым доставить немало проблем.

Резюмируя, грузин на бумаге отнюдь не выглядит таким аутсайдером, как рисуют букмекеры. В частности, он гораздо более непредсказуем, чем Эрнандес. И в первых раундах у Долидзе есть хорошие шансы если не потрясти соперника, то набрать судейские очки. А вот дальше многое будет зависеть от выносливости, с которой у грузина регулярно возникают проблемы.

Таким образом, ставка на исход в данном поединке представляет не лучшим вариантом, особенно с таким разрывом в коэффициентах. Вместо нее заиграем линию на тотал. Ждем конкурентный поединок без быстрой развязки.