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3 августа 16:18ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Роман Долидзе — Энтони Эрнандес, 10 августа: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Оба идут на победных сериях
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между грузином Романом Долидзе и американцем Энтони Эрнандесом. Кто продлит победную серию и упрочит свое положение в топ-10?

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Статистика

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Долидзе

 

Эрнандес

Грузия

Страна

США

37

Возраст

31

18

Бои

17

15 (8 / 3 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (3 / 8 / 3)

3 (0 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 1 / 0)

0

Без результата

1

188

Рост (см)

183

193

Размах рук (см)

190,5

104

Размах ног (см)

101,5

Роман Долидзе

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Родился в Батуми, а в возрасте 20 лет переехал в Украину, где начал заниматься боевыми искусствами. Освоил самбо, бразильское джиу-джитсу, грэпплинг. В профессиональных MMA выступает с 2016 года. В 2018-м стал чемпионом WWFC в полутяжелом весе и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. Дебютировал в лиге летом 2020-го, так как до этого был дисквалифицирован за допинг. В 2021 году перешел в средний вес и в UFC выиграл в этой категории в шести боях, а уступил в трех. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в марте одолел Марвина Веттори в реванше единогласным решением судей.

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Энтони Эрнандес

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Бросил учебу в колледже ради занятий смешанными единоборствами. По любителям выиграл 9 из 10 боев, а в 2014 году дебютировал на профессиональном уровне. Стал чемпионом LFA в среднем весе, в 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но впоследствии бой был признан несостоявшимся из-за положительного теста Эрнандеса на марихуану. Однако американец все же начал выступления в UFC, где выиграл восемь поединков и уступил в двух. На данный момент идет на серии из семи побед. В последнем бою в феврале одолел Брендана Аллена единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДолидзеПобеда ЭрнандесаТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI3,331,352,101,69

Прогноз на бой

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Не верят букмекеры в Долидзе, и наверняка это связано, прежде всего, с мастерством Эрнандеса в партере. Американец на нижнем этаже действует очень вариативно и остро. Однако у грузина достаточно хорошие оборонительные навыки, чтобы как минимум выглядеть конкурентоспособно в борьбе. Более того, за счет жесткости и силы Долидзе даже может хотя бы какое-то время контролировать соперника в партере.

Впрочем, грузин наверняка сделает ставку на работе в стойке. Эрнандес неплох на верхнем этаже, но всё же обычно использует ударную технику в комбинации с борьбой и попытками тейкдаунов. А вот Долидзе может ему навязать довольно интенсивную и агрессивную разборку в стойке и тем самым доставить немало проблем.

Резюмируя, грузин на бумаге отнюдь не выглядит таким аутсайдером, как рисуют букмекеры. В частности, он гораздо более непредсказуем, чем Эрнандес. И в первых раундах у Долидзе есть хорошие шансы если не потрясти соперника, то набрать судейские очки. А вот дальше многое будет зависеть от выносливости, с которой у грузина регулярно возникают проблемы.

Таким образом, ставка на исход в данном поединке представляет не лучшим вариантом, особенно с таким разрывом в коэффициентах. Вместо нее заиграем линию на тотал. Ждем конкурентный поединок без быстрой развязки.

Полный кард, где смотреть бой Долидзе Эрнандес

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Турнир UFC on ESPN 72 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 9 августа, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (10 августа), поэтому главный бой Долидзе Эрнандес стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» прямой эфир начнется в полночь по московскому времени.

Основной кард

  • Роман Долидзе (Грузия) Энтони Эрнандес (США). Средний вес;
  • Энтони Эрцег (Австралия) Оде Осборн (Ямайка). Наилегчайший вес;
  • Ясмин Лусиндо (Бразилия) — Анджела Хилл (США). Женский минимальный вес;
  • Андрэ Фили (США) — Кристиан Родригес (США). Полулегкий вес;
  • Майлс Джонс (США) — Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Эрик Андерс (США) — Кристиан Лерой Данкан (Англия). Средний вес;

Прелимы

  • Джулиус Уокер (США) — Рафаэль Серкейра (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Элайджа Смит (США) — Тосиоми Казама (Япония). Легчайший вес;
  • Жозелин Эдвардс (Панама) — Присцила Качоэйра (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Урош Медич (Сербия) — Гилберт Урбина (США). Полусредний вес;
  • Габриэлла Фернандес (Бразилия) — Юлия Столяренко (Литва). Женский наилегчайший вес.

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