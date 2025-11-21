Нижний Новгород станет первой остановкой новогоднего «Экспресса заботы»

23 ноября в Нижнем Новгороде матчем «Пари НН» ― «Зенит» откроется второй сезон «Экспресса заботы» ― новогодней благотворительной инициативы фонда «Пари и побеждай». Цель проекта: помочь многодетным отцам и папам детей с инвалидностью — тем, кто привык создавать праздник для других, но сам редко оказывается в центре внимания.

На матче футболисты своими результативными действиями пополнят фонд проекта — каждый удар в створ ворот будет приравнен к 26 000 рублей. Эта сумма символична и посвящена наступающему 2026 году. Все средства будут направлены в фонд «Нижегородский онкологический научный центр» для помощи семьям.

«Спорт объединяет миллионы болельщиков, и чаще всего среди них — мужчины. Наш новогодний «Экспресс заботы» стал прекрасным поводом сказать папам, что мы видим их ежедневную работу и хотим подарить немного внимания и поддержки тем, кто особенно любит спорт и часто отдает все силы семье, оставаясь незамеченным», — сказала Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Чтобы праздничное настроение было ярче, на матче «Пари НН» ― «Зенит» будет работать специальная новогодняя зона, где каждый папа-болельщик сможет загадать заветное желание и получить подарок. Самые трогательные и добрые мечты фонд «Пари и побеждай» обязательно исполнит к Новому году.

Среди мероприятий проекта и другие спортивные события Нижнего Новгорода: баскетбольный матч «Пари НН» ― «Самара» (21 декабря) и хоккейная встреча «Торпедо» ― ЦСКА (25 декабря). В числе участников — нижегородские фонды «Обнаженные сердца», «Алиса» и «НОНЦ».

Все остановки «Экспресса заботы», расписание матчей можно посмотреть на официальном сайте.

Стать участником проекта «Экспресс заботы» легко. На специальном портале можно выбрать и посетить благотворительное событие или сделать пожертвование в пользу проверенных фондов — участников проекта.

Следите за новостями на сайте проекта «Экспресс заботы» и на страницах благотворительного фонда «Пари и побеждай» в соцсетях.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.