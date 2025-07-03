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3 июля 15:58ГлавнаяНовости

Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале

Аналитики обновили коэффициенты на победителя турнира
Валентин Васильев
Источник: fifa.com
Источник: fifa.com

В пятницу, 7 июля, на Клубном чемпионате мира по футболу 2025 года стартует ¼ финала. Стадию плей-офф откроет встреча бразильского «Флуминенсе» с аравийским «Аль-Хилялем». Игра пройдет на стадионе «Кемпинг Уорлд» в Орландо, рассчитанном на 65 000 зрителей. Первый свисток нидерландский рефери Данни Маккели даст в 19:00 по московскому времени. А в ночь с пятницы на субботу в Филадельфии бразильский «Палмейрас» сойдется с английским «Челси».

Прогноз на матч «Флуминенсе» - «Аль-Хиляль»

Полностью расписание четвертьфиналов выглядит так:

  • 04.07.2025.  22:00. «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль»  
  • 05.07.2025.  04:00. «Палмейрас»  – «Челси»  
  • 05.07.2025.  19:00. «ПСЖ»  – «Бавария»  
  • 05.07.2025.  23:00. «Реал»  Мадрид – «Боруссия»  Д 

По итогам матчей 1/8 финала легальные букмекерские конторы России обновили коэффициенты на долгосрочные прогнозы по КЧМ. Топ фаворитов претерпел серьезные изменения, и в первую очередь этому способствовал внезапный вылет «Манчестер Сити». Перед стартом предыдущего раунда аналитики отводили команде Гвардиолы первое-второе места в рейтинге соискателей главного приза. 

Теперь эту позицию занял мадридский «Реал», который считался первым кандидатов на трофей перед началом турнира.  

Прогноз на матч «Палмейрас» - «Челси»

А вот «Пари Сен-Жермен» пока сполна оправдывает ожидания болельщиков и прогнозы аналитиков. Перед началом четвертьфинальной стадии трейдеры еще больше снизили котировки на итоговую победу команды Луиса Энрике - с 3.80 до 3.50. Впрочем, коэффициент на Мадрид не намного выше - 3.70.

В пятерку претендентов на почетный Кубок и 100 млн долларов в довесок неожиданно ворвался главный возмутитель спокойствия в США - «Аль-Хиляль» (коэффициент на победу 13.00). Помимо него там исключительно европейские гранды - еще «Челси» (5.70) и «Бавария» (7.00).

Команда

Победа в турнире - да

Победа в турнире  - нет

Выход в финал - да

Выход в финал - нет

«ПСЖ»

3.50

1.30

2.54

1.52

«Реал»

3.70

1.28

2.60

1.50

«Челси»

5.70

1.14

2.35

1.60

«Бавария»

7.00

1.10

4.60

1.20

«Аль-Хиляль»

13.00

1.03

4.20

1.23

Прогноз на матч «ПСЖ» - «Бавария»

Отметим, что встреча двух главных фаворитов турнира в решающем матче  13 июля в Ист-Ратерфорде исключена. «Пари Сен-Жермен» с «Реалом» находятся в одной половине турнирной сетки и могут пересечься только в полуфинале.

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