Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале

В пятницу, 7 июля, на Клубном чемпионате мира по футболу 2025 года стартует ¼ финала. Стадию плей-офф откроет встреча бразильского «Флуминенсе» с аравийским «Аль-Хилялем». Игра пройдет на стадионе «Кемпинг Уорлд» в Орландо, рассчитанном на 65 000 зрителей. Первый свисток нидерландский рефери Данни Маккели даст в 19:00 по московскому времени. А в ночь с пятницы на субботу в Филадельфии бразильский «Палмейрас» сойдется с английским «Челси».

Полностью расписание четвертьфиналов выглядит так:

04.07.2025. 22:00. «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль»

05.07.2025. 04:00. «Палмейрас» – «Челси»

05.07.2025. 19:00. «ПСЖ» – «Бавария»

05.07.2025. 23:00. «Реал» Мадрид – «Боруссия» Д

По итогам матчей 1/8 финала легальные букмекерские конторы России обновили коэффициенты на долгосрочные прогнозы по КЧМ. Топ фаворитов претерпел серьезные изменения, и в первую очередь этому способствовал внезапный вылет «Манчестер Сити». Перед стартом предыдущего раунда аналитики отводили команде Гвардиолы первое-второе места в рейтинге соискателей главного приза.

Теперь эту позицию занял мадридский «Реал», который считался первым кандидатов на трофей перед началом турнира.

А вот «Пари Сен-Жермен» пока сполна оправдывает ожидания болельщиков и прогнозы аналитиков. Перед началом четвертьфинальной стадии трейдеры еще больше снизили котировки на итоговую победу команды Луиса Энрике - с 3.80 до 3.50. Впрочем, коэффициент на Мадрид не намного выше - 3.70.

В пятерку претендентов на почетный Кубок и 100 млн долларов в довесок неожиданно ворвался главный возмутитель спокойствия в США - «Аль-Хиляль» (коэффициент на победу 13.00). Помимо него там исключительно европейские гранды - еще «Челси» (5.70) и «Бавария» (7.00).

Команда Победа в турнире - да Победа в турнире - нет Выход в финал - да Выход в финал - нет «ПСЖ» 3.50 1.30 2.54 1.52 «Реал» 3.70 1.28 2.60 1.50 «Челси» 5.70 1.14 2.35 1.60 «Бавария» 7.00 1.10 4.60 1.20 «Аль-Хиляль» 13.00 1.03 4.20 1.23

Отметим, что встреча двух главных фаворитов турнира в решающем матче 13 июля в Ист-Ратерфорде исключена. «Пари Сен-Жермен» с «Реалом» находятся в одной половине турнирной сетки и могут пересечься только в полуфинале.