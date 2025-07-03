Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале

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В пятницу, 7 июля, на Клубном чемпионате мира по футболу 2025 года стартует ¼ финала. Стадию плей-офф откроет встреча бразильского «Флуминенсе» с аравийским «Аль-Хилялем». Игра пройдет на стадионе «Кемпинг Уорлд» в Орландо, рассчитанном на 65 000 зрителей. Первый свисток нидерландский рефери Данни Маккели даст в 19:00 по московскому времени. А в ночь с пятницы на субботу в Филадельфии бразильский «Палмейрас» сойдется с английским «Челси».
Прогноз на матч «Флуминенсе» - «Аль-Хиляль»
Полностью расписание четвертьфиналов выглядит так:
По итогам матчей 1/8 финала легальные букмекерские конторы России обновили коэффициенты на долгосрочные прогнозы по КЧМ. Топ фаворитов претерпел серьезные изменения, и в первую очередь этому способствовал внезапный вылет «Манчестер Сити». Перед стартом предыдущего раунда аналитики отводили команде Гвардиолы первое-второе места в рейтинге соискателей главного приза.
Теперь эту позицию занял мадридский «Реал», который считался первым кандидатов на трофей перед началом турнира.
Прогноз на матч «Палмейрас» - «Челси»
А вот «Пари Сен-Жермен» пока сполна оправдывает ожидания болельщиков и прогнозы аналитиков. Перед началом четвертьфинальной стадии трейдеры еще больше снизили котировки на итоговую победу команды Луиса Энрике - с 3.80 до 3.50. Впрочем, коэффициент на Мадрид не намного выше - 3.70.
В пятерку претендентов на почетный Кубок и 100 млн долларов в довесок неожиданно ворвался главный возмутитель спокойствия в США - «Аль-Хиляль» (коэффициент на победу 13.00). Помимо него там исключительно европейские гранды - еще «Челси» (5.70) и «Бавария» (7.00).
|Команда
Победа в турнире - да
Победа в турнире - нет
Выход в финал - да
Выход в финал - нет
|«ПСЖ»
3.50
1.30
2.54
1.52
|«Реал»
3.70
1.28
2.60
1.50
|«Челси»
5.70
1.14
2.35
1.60
|«Бавария»
7.00
1.10
4.60
1.20
|«Аль-Хиляль»
13.00
1.03
4.20
1.23
Прогноз на матч «ПСЖ» - «Бавария»
Отметим, что встреча двух главных фаворитов турнира в решающем матче 13 июля в Ист-Ратерфорде исключена. «Пари Сен-Жермен» с «Реалом» находятся в одной половине турнирной сетки и могут пересечься только в полуфинале.
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