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29 июня 8:34ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Палмейрас - Челси, 5 июля: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Ремейк финала КЧМ-2021
Валентин Васильев

На клубном чемпионате мира по футболу грядут четвертьфиналы. В субботу, 5 июля, в Филадельфии, сразятся «Палмейрас» с «Челси». Изучаем линии легальных букмекеров на матч, выбираем перспективный вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Палмейрас» (Сан-Паулу, Бразилия)

05.07.2025, Сб

04:00 МСК

«Челси» (Лондон, Англия)

П1 - 3.80

Х - 3.35

П2 - 2.05

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, ¼ финала

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Палмейрас»0011-2
«Челси»1002-1

Последние пять игр «Палмейраса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.06.2025«Палмейрас»

1:0 д. в.

«Ботафого»

Клубный чемпионат мира

24.06.2025«Интер Майами»

2:2

«Палмейрас»

Клубный чемпионат мира

19.06.2025«Палмейрас»

2:0

«Аль-Ахли»

Клубный чемпионат мира

16.06.2025«Палмейрас»

0:0

«Порту»

Клубный чемпионат мира

02.06.2025«Крузейро»

2:1

«Палмейрас»

Серия А

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.06.2025«Бенфика»

1:4 д. в.

«Челси»

Клубный чемпионат мира

25.06.2025«Эсперанс»

0:3

«Челси»

Клубный чемпионат мира

20.06.2025«Фламенго»

3:1

«Челси»

Клубный чемпионат мира

16.06.2025«Челси»

2:0

«Лос-Анджелес»

Клубный чемпионат мира

28.05.2025«Бетис»

1:4

«Челси»

Лига конференций

Прогноз на матч

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Относительно недавно, всего четыре с половиной года назад, эти команды встречались на Клубном чемпионате мира, когда в турнире участвовали семь клубов. Причем в финале. В основное время соперники забили друг другу по голу, а в дополнительное трофей «Челси» принес точный удар Кая Хаверца. 

И тем, и другим пришлось пережить экстра-тайм и в 1/8 финала нынешнего розыгрыша. Причем англичанам нервотрепку усугубила двухчасовая остановка матча с «Бенфикой» из-за грозы. В итоге все закончилось благополучно для команды Марески, но понервничать им всем пришлось изрядно. 

«Палмейрас» в бразильском дерби с «Ботафого» уложился в 120 минут. Междусобойчик получился очень жестким. Арбитр Франсуа Летексье раздал 12 желтых карточек, одна из которых повлекла за собой удаление. А гол француз зафиксировал всего один - авторства вышедшего на замену Паулиньо.

Наша ставка на тотал меньше 2.5 в том матче благополучно зашла. Не ждем много голов и в субботнем четвертьфинале. В PARI коэффициент на ТМ 2.5 составляет 1.70.

Составы команд

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Потери

«Палмейрас»: Гомес, Пикерес (оба - дисквалификации), Родригес, Мурило, Морено (все - травмы)

«Челси»: Фофана  (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Палмейрас» - «Челси»:

Позиция

«Палмейрас»«Челси»

Позиция

Вратарь21. Вевертон12. ЙоргенсенВратарь
Защитник4. Хьяй 27. ГюстоЗащитник
Защитник3. Фукс4. АдарабиойоЗащитник
Защитник13. Микаэль5. БадьяшильЗащитник
Защитник6. Вандерлан34. АчимпонгЗащитник
Полузащитник 8. Риос45. ЛавиаПолузащитник 
Полузащитник 32. Мартинес22. Дьюсбери-ХоллПолузащитник 
Полузащитник41. Эстеван8. ФернандесПолузащитник
Полузащитник23. Вейга11. МадуэкеПолузащитник
Полузащитник18. Маурисио18. НкункуНападающий
Нападающий42. Лопес15. ДжексонНападающий
Главный тренерАбел ФеррейраЭнцо МарескаГлавный тренер

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko покажет матч в Филадельфии в прямом эфире и в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI удвоит номинал удачной ставки на победу англичан. Коэффициент на успех бразильского клуба еще выше - 3.80. Ничья в Филадельфии котируется за 3.35.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Палмейрас» - «Челси»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи «сухую» ничью. Ставки на 0:0 принимаются по коэффициенту 6.50.

Матч «Палмейрас» - «Челси» будет результативным?

Коэффициент 2.17 на тотал больше 2.5 подсказывает, что обилия голов в Филадельфии ждать не стоит. По крайней мере - в основное время.

Кто выйдет в полуфинал?

Аналитики отдают предпочтение в паре «Челси». Поставить на его суммарный успех в противостоянии можно по коэффициенту 1.50. Квалификация «Палмейраса» в полуфинал финала котируется за 2.45.

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