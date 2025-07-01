Палмейрас - Челси, 5 июля: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Относительно недавно, всего четыре с половиной года назад, эти команды встречались на Клубном чемпионате мира, когда в турнире участвовали семь клубов. Причем в финале. В основное время соперники забили друг другу по голу, а в дополнительное трофей «Челси» принес точный удар Кая Хаверца.

И тем, и другим пришлось пережить экстра-тайм и в 1/8 финала нынешнего розыгрыша. Причем англичанам нервотрепку усугубила двухчасовая остановка матча с «Бенфикой» из-за грозы. В итоге все закончилось благополучно для команды Марески, но понервничать им всем пришлось изрядно.

«Палмейрас» в бразильском дерби с «Ботафого» уложился в 120 минут. Междусобойчик получился очень жестким. Арбитр Франсуа Летексье раздал 12 желтых карточек, одна из которых повлекла за собой удаление. А гол француз зафиксировал всего один - авторства вышедшего на замену Паулиньо.

Наша ставка на тотал меньше 2.5 в том матче благополучно зашла. Не ждем много голов и в субботнем четвертьфинале. В PARI коэффициент на ТМ 2.5 составляет 1.70.