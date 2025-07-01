Палмейрас - Челси, 5 июля: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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На клубном чемпионате мира по футболу грядут четвертьфиналы. В субботу, 5 июля, в Филадельфии, сразятся «Палмейрас» с «Челси». Изучаем линии легальных букмекеров на матч, выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, ¼ финала
Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Палмейрас»
|0
|0
|1
|1-2
|«Челси»
|1
|0
|0
|2-1
Последние пять игр «Палмейраса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.06.2025
|«Палмейрас»
1:0 д. в.
«Ботафого»
Клубный чемпионат мира
|24.06.2025
|«Интер Майами»
2:2
«Палмейрас»
Клубный чемпионат мира
|19.06.2025
|«Палмейрас»
2:0
«Аль-Ахли»
Клубный чемпионат мира
|16.06.2025
|«Палмейрас»
0:0
«Порту»
Клубный чемпионат мира
|02.06.2025
|«Крузейро»
2:1
«Палмейрас»
Серия А
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.06.2025
|«Бенфика»
1:4 д. в.
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|25.06.2025
|«Эсперанс»
0:3
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|20.06.2025
|«Фламенго»
3:1
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|16.06.2025
|«Челси»
2:0
«Лос-Анджелес»
Клубный чемпионат мира
|28.05.2025
|«Бетис»
1:4
«Челси»
Лига конференций
Относительно недавно, всего четыре с половиной года назад, эти команды встречались на Клубном чемпионате мира, когда в турнире участвовали семь клубов. Причем в финале. В основное время соперники забили друг другу по голу, а в дополнительное трофей «Челси» принес точный удар Кая Хаверца.
И тем, и другим пришлось пережить экстра-тайм и в 1/8 финала нынешнего розыгрыша. Причем англичанам нервотрепку усугубила двухчасовая остановка матча с «Бенфикой» из-за грозы. В итоге все закончилось благополучно для команды Марески, но понервничать им всем пришлось изрядно.
«Палмейрас» в бразильском дерби с «Ботафого» уложился в 120 минут. Междусобойчик получился очень жестким. Арбитр Франсуа Летексье раздал 12 желтых карточек, одна из которых повлекла за собой удаление. А гол француз зафиксировал всего один - авторства вышедшего на замену Паулиньо.
Наша ставка на тотал меньше 2.5 в том матче благополучно зашла. Не ждем много голов и в субботнем четвертьфинале. В PARI коэффициент на ТМ 2.5 составляет 1.70.
Потери
«Палмейрас»: Гомес, Пикерес (оба - дисквалификации), Родригес, Мурило, Морено (все - травмы)
«Челси»: Фофана (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Палмейрас» - «Челси»:
Позиция
|«Палмейрас»
|«Челси»
Позиция
|Вратарь
|21. Вевертон
|12. Йоргенсен
|Вратарь
|Защитник
|4. Хьяй
|27. Гюсто
|Защитник
|Защитник
|3. Фукс
|4. Адарабиойо
|Защитник
|Защитник
|13. Микаэль
|5. Бадьяшиль
|Защитник
|Защитник
|6. Вандерлан
|34. Ачимпонг
|Защитник
|Полузащитник
|8. Риос
|45. Лавиа
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Мартинес
|22. Дьюсбери-Холл
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Эстеван
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Вейга
|11. Мадуэке
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Маурисио
|18. Нкунку
|Нападающий
|Нападающий
|42. Лопес
|15. Джексон
|Нападающий
|Главный тренер
|Абел Феррейра
|Энцо Мареска
|Главный тренер
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БК PARI удвоит номинал удачной ставки на победу англичан. Коэффициент на успех бразильского клуба еще выше - 3.80. Ничья в Филадельфии котируется за 3.35.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи «сухую» ничью. Ставки на 0:0 принимаются по коэффициенту 6.50.
Коэффициент 2.17 на тотал больше 2.5 подсказывает, что обилия голов в Филадельфии ждать не стоит. По крайней мере - в основное время.
Аналитики отдают предпочтение в паре «Челси». Поставить на его суммарный успех в противостоянии можно по коэффициенту 1.50. Квалификация «Палмейраса» в полуфинал финала котируется за 2.45.