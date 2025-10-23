Клиенты PARI ждут победы «Фенербахче» над «Штутгартом» в Лиге Европы

23 октября «Фенербахче» сыграет со «Штутгартом» в рамках третьего тура общего этапа Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в 19:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что шансы соперников на успех довольно равны, но все же делают поправку на фактор домашнего поля. Так, ставки на победу «Фенербахче» принимаются по коэффициенту 2.40, что соответствует 40% вероятности. Заключить пари на успех «Штутгарта» можно за 2.80, а на ничью — за 3.55. Вероятности этих исходов составляют примерно 34% и 26%.

Ставки клиентов PARI также распределились довольно равномерно, с небольшим перевесом в сторону стамбульцев. 51% от общего объема принятых пари на исход встречи приходится на победу «Фенербахче», а 41% — на успех «Штутгарта». Еще 8% сделано на ничью. Один из клиентов поставил 100 000 рублей на то, что гости забьют больше одного гола. Ставка вошла в экспресс из трех событий с итоговым коэффициентом 2.83.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.15. При этом букмекеры ожидают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это за 1.57.

«Фенербахче» начал общий этап с поражения от загребского «Динамо» (1:3), но затем смог реабилитироваться в матче с «Ниццей» (2:1). Сейчас стамбульцы занимают 20-е место в турнирной таблице с тремя очками. Аналитики PARI считают, что у «канареек» есть хорошие шансы попасть в плей-офф, пусть и не с лидерских позиций — если команда завершит общий этап на местах с девятого по 24-е, сыграет ставка за 1.67.

«Штутгарт» начал сезон в Лиге Европы с победы над «Сельтой» (2:1), но потом всухую уступил «Базелю» (0:2). PARI предлагает тот же коэффициент 1.67 на то, что «швабы» выйдут в плей-офф с девятого по 24-е места.