Фигурное катание, юниорское первенство России 2025: даты и время, где смотреть прямые трансляции

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров сезона-2024/25 примет «Огарев Арена» в столице Мордовии. Соревновательная программа запланирована на срок с 6 по 8 февраля.

Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:

Четверг, 6 февраля

14:00-16:20 — юноши (короткая программа)

16:40-17:10 — церемония открытия

17:10-19:30 — девушки (короткая программа)

19:45-21:50 — танцы на льду (ритм-танец)

Пятница, 7 февраля

13:15-15:50 — юноши (произвольная программа)

16:15-18:50 — девушки (произвольная программа)

19:15-21:05 — спортивные пары (короткая программа)

Суббота, 8 февраля

12:00-14:15 — танцы на льду (произвольный танец)

14:40-16:30 — спортивные пары (произвольная программа)

В полном объеме прокаты можно смотреть на официальном сайте Первого канала.

Предварительный список участников первенства России по фигурному катанию:

Девушки: Елизавета Андреева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Елена Костылева, Мария Котова, Елизавета Лабутина, Милана Лебедева, Варвара Лисс, Валерия Литвинчёва, Валерия Лукашова, Анна Ляшенко, Агата Петрова, Лидия Плескачёва, Алёна Принева, Любовь Рубцов, Полина Тихонова, Дина Хуснутдинова;

Юноши: Михаил Алексахин, Максим Бадави, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Глеб Ковтун, Николай Колесников, Лев Лазарев, Герман Ленков, Марк Лукин, Илья Малышев, Илья Мальков, Артемий Маринин, Макар Пузин, Никита Сарновский, Александр Семков, Макар Солодников, Михаил Тихонов, Арсений Федотов;

Спортивные пары: Виктория Двинина / Виктор Потапова, Кира Доможирова / Илья Вегера, Альбина Камалдинова / Дмитрий Родионов, София Диана Касинс / Александр Брегей, Зоя Ковязина / Артемий Мохов, Вероника Меренкова / Даниль Галимов, Анна Москалёва / Артём Родзянов, Ольга Сабада / Павел Астахов, Анастасия Чернышова / Владислав Вильчик, Майя Шегай / Андрей Шадерков, Полина Шешелева / Егор Карнаухов, Таисия Щербинина / Артём Петров;

Танцы на льду: Анна Билибина / Дмитрий Кашаев, Арина Горшенина / Илья Макаров, Василиса Григорьева / Евгений Артющенко, Дарья Дрожжина / Иван Тельнов, Лилия Литенко / Игнат Пахомов, Елизавета Малеина / Матвей Самохин, Зоя Пестова / Сергей Лагутов, Полина Пилипенко / Владислав Михайлов, Елизавета Ростилова / Денис Ауров, Ирина Скопина / Дмитрий Симонов, Варвара Слуцкая / Глеб Гончаров, Мария Фефелова / Артём Валов, Александра Финохина / Никита Иванов, Камилла Шарафутдинова / Родион Мурасалимов, Таисия Шепталина / Дмитрий Пекин.