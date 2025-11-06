Ведомости
Fonbet стал партнером III Международного фестиваля адаптивных видов спорта «Импульс»

Об этом было объявлено на полях форума «Россия – спортивная держава», проходящего в эти дни в Самаре
Валентин Васильев
Источник: FONBET

Букмекерская компания FONBET  и Национальный инклюзивный комитет заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор Fonbet Александр Парамонов и Президент Международного инклюзивного комитета Александр Смирнов.

По условиям соглашения Fonbet в рамках своей благотворительной программы ДоброFON выступит партнером III Международного фестиваля адаптивных видов спорта «Импульс». На нем будет представлено более 30 видов адаптивного спорта, включая водные, ледовые и воздушные дисциплины. 

Алексей Ягудин, заместитель генерального директора компании Fonbet: 

- Сейчас мы с вами становимся свидетелями того, что добро всё-таки выходит на лидирующие позиции. Самое главное — в душе оставаться детьми, верить, несмотря на возраст, в сказку и волшебство. В юношеские годы мы окутаны любовью, но когда вырастаем, нас начинают окружать серьезные вещи. Порой в этой стихии жизни мы упускаем те или иные знаковые моменты.

Подписание этого документа символизирует, что это правильно, это по-человечески, это от души и сердца. Уже какой год компания Fonbet, благотворительная программа «Доброфон» являются неотъемлемой частью популяризации спорта в целом и адаптивного спорта в частности. Фестиваль адаптивного спорта дает возможность очень многим, от мала до велика, не только почувствовать момент, но и знать, что он имеет продолжение. Это не предложение, где мы поставили точку и забыли. Это — троеточие.

Я искренне хочу, чтобы наша история, история о добре, спорте и человечности, имела продолжение. Я в это не только верю, но и уверен на 100%.

Напомним, что ранее Fonbet оказывал поддержку первым двум фестивалям адаптивного спорта «Импульс», проходившим в Челябинске. Суммарно в них приняли участие около 1000 спортсменов. В следующем году ожидается участие более 2000 спортсменов.

