«Локомотив» впервые выиграл Медовое побоище!

Подопечные Боба Хартли одержали победу со счетом 4:1
Валентин Васильев

Уже второй сезон подряд матчи «Салавата Юлаева» и «Локомотива» проходят под эгидой — FONBET Медовое побоище. Сложно было представить, что два клуба из разных конференций может объединить локальное противостояние. Но битва за бочонок меда пришлась болельщикам по вкусу! Ярославский мишка пытается отобрать заветное башкирское лакомство.

В прошлом сезоне «Салават» дважды победил «Локо» в регулярке и забрал бочонок с медом. А затем команды зарубились в полуфинале плей-офф. Впоследствии — ярославцы выиграли Кубок Гагарина. Но бочонок с медом так и остался единственным трофеем, который не покорился «Локомотиву».

История продолжилась уже в сезоне 2024/25. Накануне сладкого дерби для клиентов FONBET был организован турнир по настольному теннису, где специальным гостем стал нападающий «Салавата» — Артем Набиев. Улицы Уфы украсились медовыми отсылками: в одном из городских торговых центров опубликовали переписку Мишки и Батыра. Похоже, в свое время с этого и началось FONBET Медовое побоище. 

4.jpg
Источник: FONBET

В фойе арены болельщики могли сделать фото в тематической зоне с бочонком, а также точно бросить мяч и выиграть… Правильно — мед! А также эксклюзивную атрибутику. 

На льду ярославцы быстро открыли счет. Уже спустя полторы минуты Максим Шалунов отличился броском с отрицательного угла. Уфимцы много удалялись, но все-таки ушли на перерыв с минимальным отставанием. На старте второго периода юлаевцы нашли свой шанс впереди усилиями Ярослава Цулыгина — 1:1. Но дальше забивали только игроки «Локомотива». Шайбы на счету Егора Сурина, Мартина Герната и Александра Радулова — 4:1. Бочонок с медом в лапах медведя! 

Ответный матч команды проведут уже в Ярославле — 17 ноября. FONBET Медовое побоище продолжается! 

Новое