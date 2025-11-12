Ведомости
PARI будет раздавать фрибеты до 7 500 рублей во время турнира BLAST Rivals Fall 2025 по CS2

Крутая акция для фанатов киберспорта
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI продлила акцию для фанатов киберспорта «Царь горы фрибетов» на время чемпионата BLAST Rivals Fall 2025 по CS2.  По ходу турнира пользователи смогут каждый день бороться за фрибеты номиналом до 7 500 рублей. Акция будет действовать до 16 ноября. 

За ставки на матчи BLAST Rivals Fall 2025 пользователь будет получать билеты. Чем больше билетов, тем выше уровень игрока и возможная награда. 

Каждый день на протяжении всей акции случайном образом выбираются победители внутри каждого уровня — в общей сложности 160 призеров, которые разделят 230 000 рублей. Максимальная награда по итогам дня — фрибет на 7 500 рублей. 

В зачет идут ставки от 1 000 рублей и с коэффициентом от 1.5. Чтобы побороться за 1 600 000 рублей необходимо набрать 5 билетов. Чем выше сумма ставки, тем больше билетов она принесет. 

BLAST Rivals Fall 2025 проходит с 12 по 16 ноября в Гонконге. В турнире участвуют восемь команд, в том числе лидеры сезона Team Vitality, FURIA, Spirit, Mongolz и Falcons. Коллективы будут бороться за призовой фонд в размере $350 тыс. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

